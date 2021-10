HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (29)

Áries - 21/03 a 20/04

Convite de viagem, ou conexão internacional, animará o clima. A semana terminará com mais espaço para o prazer e novidades de longe. Se estiver só, tudo aberto para se apaixonar novamente e começar fase nova no amor. Harmonia com os filhos e apoios influentes darão tranquilidade. Renove o ambiente social e amplie sua rede. Poder de conquista em alta!





Touro - 21/04 a 2/05





Novidades da família e renovações na casa agitarão o clima. Cuide de detalhes, organize seus espaços e aumente o conforto. O prazer estará nas pequenas coisas e atividades rotineiras. Já no amor, algumas posturas serão revistas. Troque confidências e crie novos planos. Hora de investir no seu futuro e segurança. A semana terminará com conquistas no trabalho.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Mágicas acontecem! Fique de olho nas oportunidades e dê uma virada na sorte. A semana terminará com novidades de trabalho e cenário positivo para o futuro. Planeje uma viagem com o par e intensifique a vida íntima. Se estiver só, uma conversa animada poderá resultar em paixão. Circule nas redes e descubra novos focos de interesse. Amor em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





Boas notícias na área financeira. Espere por uma promoção, ou oportunidade de trabalho extra. Apoio à família e planos de mudança pedirão mais organização. Elimine pendências do passado e da casa. Mudanças acontecerão de dentro para fora e darão uma direção mais atraente à vida. Cultive a paz de espírito e confie nos seus talentos. A semana terminará com metas alcançadas.





Leão - 22/07 a 22/08





Construa pontes nos relacionamentos. As conversas de hoje esclarecerão planos e iluminarão caminhos de maior realização. Cuidados de saúde incluirão mudanças na rotina. Renove estruturas, acerte documentos e elimine pendências do passado. A semana terminará com foco nos sonhos e mudanças no projeto de vida. Diminua o estresse com atividade física.





Virgem - 23/08 a 22/09





Relaxe, respire novos ares e libere tensões. O dia será pouco produtivo no trabalho e sujeito a distrações. Valerá checar a agenda e evitar esquecimentos. Adie o que não for importante e alimente a alma. Uma viagem poderá ser decidida de última hora. Notícias de longe surpreenderão. Espere por novidades de alguém do passado e oferta de trabalho.



Libra - 23/09 a 22/10





Determine objetivos pessoais e invista no seu desenvolvimento. A semana terminará com novos projetos e segurança nas relações. Bom para iniciar amizades num novo grupo e aumentar as chances para o amor, se o coração estiver livre. Conexões com pessoas de outras localidades estarão abertas. Viagens favorecerão a vida íntima. Movimente a vida com novos planos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Passo maior na carreira e novos planos para o futuro movimentarão a vida numa direção mais atraente. Aposte nos sonhos e conquiste maior estabilidade material e afetiva. A semana terminará com harmonia familiar, caminhos iluminados e planos de mudança. Bom para se reinventar e começar novo ciclo com mais conforto e segurança. Deixe a casa mais bonita.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Nada melhor do que quebrar a rotina, viajar e arejar a cabeça. Encurte distâncias nos relacionamentos, com Vênus em seu signo. Bom momento também para cuidar da beleza e da sua imagem. O dia trará prestígio e projeção. Conquiste amizade e agite a vida social. Atividades num novo ambiente trarão grande satisfação. Movimente o corpo e curta as coisas boas da vida.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Finalize uma pendência financeira com uma amizade. Investimentos poderão mudar e aumentar os rendimentos. A semana terminará com metas mais altas na carreira, mudanças no ambiente social e nos padrões de consumo. Hora de encerrar processos do passado e reinventar a vida. A sensibilidade estará amplificada. Espere por surpresas e mais intensidade no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Amor com novos planos e mais emoção. A semana terminará com clima romântico e muitos motivos para comemorar. Responsabilidades profissionais aumentarão. Decida o futuro e espere por muito sucesso pela frente. Viagem a dois trará descobertas, aventuras e animação. Hora de expandir os horizontes e renovar os sentimentos. Reestruturações continuarão em andamento.



Peixes - 20/02 a 20/03





Ritmo acelerado no trabalho e boas recompensas. Fortaleça uma parceria ou comece novo projeto de trabalho. A semana terminará com sucesso e maior exposição. Inove, valorize sua atuação e conte com associações motivadoras. O pensamento se voltará para a espiritualidade em busca de respostas existenciais. Planos para o futuro no amor, troque confidências.





Por: ROSA DI MAULO