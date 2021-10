HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (26)

Áries - 21/03 a 20/04

Encerre processos do passado e comece fase nova no amor. Alguém de longe despertará fantasias românticas. Máscaras sociais cairão. Ótimo momento para ganhar prestígio num ambiente diferente. Convite de viagem animará o clima. Cuide da família, da manutenção da casa e resolva pendências, hoje. Transações imobiliárias e comerciais estarão aquecidas.





Touro - 21/04 a 2/05





Foque nas comunicações de trabalho. O dia favorecerá negociação de contrato e transações comerciais. Visão realista dos relacionamentos poderá levantar preocupações sobre o futuro. Não tenha pressa em se comprometer num novo envolvimento. O importante será ampliar relações profissionais e alavancar a carreira com novos projetos. Conte com mais organização.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Boas perspectivas financeiras para o futuro. O desafio será organizar o orçamento para pagar as contas atuais. Despesas com saúde, viagem ou acertos jurídicos poderão aumentar e causar pressões. Amor com confiança, harmonia e sonhos a dois, manterá o astral em alta. Conte com apoios de amizades, da equipe e de pessoas influentes num novo projeto. Rotina exigente.



Câncer - 21/06 a 21/07





O esforço para concretizar mudanças trará recompensas. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se cuidar com carinho, dar atenção à família, à saúde e organizar seus espaços. Conte com empatia nas interações e atividades em grupo. O dia trará bons resultados no trabalho. Aprofunde vínculos e torne o cotidiano mais agradável com harmonia nas relações.





Leão - 22/07 a 22/08





Acalme o coração com meditação e momentos de relaxamento. Talvez se sinta só, com uma enorme tarefa pela frente. Dê um passo por vez. O dia trará soluções práticas que diminuirão pressões e angústias. Vença burocracias e acerte documentos. Informações e conversas de hoje serão animadoras. Tome iniciativas nos cuidados de saúde e nas comunicações de trabalho.





Virgem - 23/08 a 22/09





O carinho das amizades será tudo de bom hoje. Resgate relações, crie novos vínculos e fortaleça sua rede. As comunicações estarão abertas. Informações importantes chegarão por vários meios. Bom para enriquecer a produção no trabalho e as relações pessoais. Uma antiga parceria ou associação poderá retornar com nova proposta. Carreira em ascensão!



Libra - 23/09 a 22/10





Lance um projeto, brilhe e ganhe projeção. O dia trará sucesso nos empreendimentos e destaque na carreira. Espere por uma promoção, ou nova proposta profissional. Investimentos serão planejados com uma dose maior de cautela. Estude, pesquise, converse com amizades e receba boas dicas. Amor com mais diálogo e entusiasmo. Se estiver só, poderá se apaixonar.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Assuntos de justiça e de viagens estarão em destaque. Panorama mais positivo dará tranquilidade para tomar decisões de vida e iniciar projetos. O dia favorecerá novos começos e soluções de saúde. Espere por oportunidade financeira e acordos com a família. Você poderá ganhar um presente ou declaração de amor. Emoções fortes na vida íntima!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Aposte num diálogo franco e resolva conflitos com uma amizade. Valores divergentes ou assuntos financeiros poderão interferir numa relação social ou de trabalho. Em compensação, o dia trará novas conexões, afinadas com seu momento. Conte com total empatia em entrevistas, reuniões e contatos. Você poderá ingressar em um novo grupo e finalizar um contrato insatisfatório.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Carinho e acolhimento do par aliviarão o peso das responsabilidades e pressões financeiras. Espere por mais emoção e romantismo no amor, hoje. Aos poucos, você construirá maior estabilidade material e afetiva. No momento, foque nas soluções e tome decisões sobre o projeto de vida e carreira. Esclareça informações confusas em uuma nova proposta ou transação comercial.





Aquário - 21/01 a 19/02





Dê atenção à saúde, cheque informações no trabalho e desfaça confusões. Você poderá dar um passo maior na carreira e abrir novos caminhos para o futuro. Decisões não serão fáceis, ganhe tempo para pensar. Você estará no meio de um turbilhão de ideias e com excesso de tarefas a cumprir. Determine prioridades e conte com apoios de peso. Segurança e sucesso pela frente!



Peixes - 20/02 a 20/03





Novidades dos filhos e ótimo desempenho em reuniões de trabalho e apresentações darão motivos para comemorar. O dia trará otimismo e alegrias. Afaste pensamentos obsessivos e viva o calor de cada momento. Portas se abrirão na carreira. Parcerias e associações serão positivas. Aproveite também para planejar uma viagem a dois, ou iniciar uma atividade em outro lugar.





Por: ROSA DI MAULO