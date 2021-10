Governo começa estudos para reforma de escola em Itaporã

Reinaldo e Barbosinha recebendo pedido da reforma da escola ©ARQUIVO

Os técnicos do Governo do Estado, encaminhados pela Agesul (a Agência estadual de Gestão de Empreendimentos), estiveram na semana passada no distrito de Montese, em Itaporã, para início dos estudos visando a execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Estadual Senador Saldanha Derzi que funciona naquela localidade.





O pedido pelas melhorias no estabelecimento foi encaminhado no começo de setembro pelo deputado Barbosinha, por meio de documento protocolado junto com o suplente de vereador da cidade de Itaporã, Miguel Araújo, o ‘Miguelzinho de Montese’, durante agenda do governador Reinaldo Azambuja em Itaporã.





A Escola Senador Saldanha Derzi foi construída há mais de 50 anos e até hoje não recebeu uma única reforma. Atende aproximadamente 230 alunos na Educação Básica (do primeiro ano do Ensino Fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio) e ocupa um papel relevante no apoio ao processo de ensino-aprendizagem da região.





Miguelzinho e a diretora da escola, Jane Mara Corrêa, reconheceram a importância da interlocução do deputado Barbosinha junto ao Governo do Estado, por meio da secretária de Educação Maria Cecília e a presteza com que o Município está sendo atendida, na agilidade demonstrada pelo secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel. “Menos de um mês após entregarmos o pedido para o governador, e a indicação feita pelo deputado Barbosinha na Assembleia, o Governo já enviou a equipe para iniciar os estudos dos serviços que vão ser feitos na escola. Só temos a agradecer”, disse a liderança do distrito.





ASSECOM