Feriado será de tempo nublado e chuvoso em Mato Grosso do Sul

A meteorologia indica que o feriado de outubro será marcado por temporais em várias áreas do Brasil. Segundo o Climatempo, a passagem de uma frente fria e a circulação dos ventos associada a um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, vai formar muitas áreas de instabilidade pelo país, incluindo a região Centro-Oeste.





Em Mato Grosso do Sul a tendência é de chuva com grandes acumulados. A atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica vai colaborar para a formação de nuvens bastante carregadas, especialmente na região sul do estado, que deve receber chuva frequente e volumosa.





Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta para probabilidade para pancadas de chuvas de moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento (30-60Km/h) e eventual queda de granizo nas regiões sudeste, central e leste, e porção sul da região pantaneira.





Já na terça-feira (12) dia de Nossa Senhora Aparecida, a tendência é de tempo firme com variação de nebulosidade nas regiões centro-sul, e chance de pancadas de chuva e tempestades isoladas no restante do estado.





As temperaturas devem permanecer agradáveis ao longo do final de semana e feriado, com mínimas de 18°C e máximas na casa dos 35°C.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições de tempo e temperatura estimados para esta sexta-feira (08) em Mato Grosso do Sul.

Conforme previsão estendida de precipitação do Cemtec, os acumulados esperados até o dia 15 de outubro serão significativos, entre 70 mm a 175 mm para as regiões sudeste, leste e nordeste. No restante do Estado, os acumulados de chuvas previstos são menores e podem variar entre 15 mm a 60 mm.





No período entre 115 a 23 de outubro, há probabilidade de chuvas de moderada a forte com tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo com acumulados de chuva entre 50 mm a 90 mm em grande parte do estado.





Por: Mireli Obando