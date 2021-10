Estúdio da TV ALEMS poderá receber o nome do deputado Ary Rigo

O 1º secretário da ALEMS, deputado Zé Teixeira, é o proponente do Projeto de Resolução

Na sessão ordinária desta terça-feira (5), o deputado Zé Teixeira (DEM), 1º secretário do Legislativo Estadual, apresentou Projeto de Resolução nº 22489 que denomina Ary Rigo o estúdio de gravação da TV Assembleia , sob a administração da Secretaria de Comunicação Institucional . A matéria, que recebeu a assinatura de todos os parlamentares da Casa de Leis, segue agora para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Ary Rigo em entrevista à TV ALEMS no mês passado ©TV ALEMS

No último dia 30 de outubro, Ary Rigo faleceu aos 74 anos ( veja aqui ). “Ele foi um dos idealizadores da TV Assembleia, com a criação do Sistema Multimídia na estrutura da Casa de Leis, conforme a Resolução 15, publicada em 3 de dezembro de 2001. Na ocasião, foram estabelecidas as condições de funcionamento e programação para a divulgação dos trabalhos legislativos. Devemos deixar registrado na história da ALEMS e do Mato Grosso do Sul, o legado político de Ary Rigo, que muito trabalhou pela construção do nosso jovem Estado”, destacou Zé Teixeira.





Ary Rigo nasceu em 15 de novembro de 1946, em Passo Fundo (RS). Formado em Agronomia, iniciou a atuação política em Mato Grosso do Sul desde a criação do Estado. Foi um dos 18 deputados constituintes eleitos em 1979, participando da instalação de Mato Grosso do Sul, da Assembleia Constituinte e da elaboração da primeira Constituição do Estado.





Rigo se elegeu por seis mandatos na Assembleia Legislativa pelos partidos Arena, PDS, PL, PFL e PDT. Ele participou por diferentes ocasiões da Mesa Diretora e presidiu a Casa de Leis de 2001 a 2003, durante a sexta legislatura. Também foi vice-governador e chefe da Casa Civil no período de 1991 a 1994, durante a gestão de Pedro Pedrossian.





Por: Heloíse Gimenes