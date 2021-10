Estudante de Medicina de Dourados é uma das vítimas de execução no Paraguai

Das 4 vítimas, duas mulheres são brasileiras, ambas com menos de 20 anos

Kaline em imagem postada nas redes sociais

A douradense Kaline Reinoso, de 20 anos, é uma das 4 pessoas assassinadas na saída de uma festa, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira com Mato Grosso do Sul.





Estudante de Medicina na UCP (Universidade Central do Paraguai), localizada em Pedro Juan, ela estava no carro de Osmar Vicente Álvarez Grance, de 32 anos, que seria o alvo do atentado.





Segundo a polícia do Paraguai, Kaline foi atingida por 14 tiros. Outra vítima identificada agora também. é brasileira, Rhamye Jamilly Borges de Oliveira, de 18 anos, de Cáceres (MT). O corpo dela tinha 10 perfurações de bala.





Osmar foi executado com 31 tiros e também morreu no local Haylée Caroline Acevedo, de 21 anos, que é filha do governador de Amambay, Ronald Acevedo.

Haylée Caroline Acevedo, de 21 anos, que é filha do governador de Amambay, Ronald Acevedo













Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Ângela Kempfer e Helio de Freitas





***