Ecossistema Dakila cria empresa que facilita o comércio de mercadorias brasileiras no Oriente Médio

Pantanal Trading é o novo empreendimento do Ecossistema Dakila com sede em Dubai que possibilitará a entrada de mercadorias nos Emirados Árabes Unidos ©Ecossistema Dakila

Representando o Ecossistema Dakila, Alan Oliveira e Gabriela Pache – proprietários da 067 Vinhos – estiveram em Dubai no mês de setembro para estreitar laços e fechar parcerias que visam criar infraestrutura para aumentar o intercâmbio cultural e comercial entre os Emirados Árabes Unidos e o Brasil.





Diante desse contato direto, surge a Pantanal Trading, empresa brasileira sediada em Dubai, com todas as autorizações legais para exportar produtos aos Emirados Árabes Unidos. O mais novo empreendimento do Ecossistema Dakila irá abrir as portas mundiais do comércio e levar novas oportunidades de negócios.





Em entrevista para a Agência de Notícias Brasil-Árabe , Alan Oliveira explica sobre a direção ao mercado externo no qual pretende expandir os negócios para mais itens do Brasil e fazer parcerias com outras marcas. “Todas as empresas e produtores brasileiros interessados em escoar seus produtos para os Emirados passam, desde já, a contar com nossos recursos comerciais, logísticos e de desembaraço aduaneiro, para entrada e livre circulação de mercadorias dentro desses mercados”, disse ele.





A Pantanal Trading foi patrocinadora do Fórum de Sustentabilidade Econômica na Região Amazônica – Brasil e Emirados Árabes Unidos. O evento aconteceu no dia 03 de outubro de forma híbrida, contanto com o público de Dubai e audiência em todo o mundo, que acompanhou os debates através da transmissão ao vivo. Na ocasião, Alan Oliveira teve a oportunidade de estar ao lado do vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão.





Uma outra grande conquista a ser celebrada é a inclusão da 067 Vinhos como fornecedora oficial do Palácio Itamaraty – sede do Ministério das Relações Exteriores, isso significa que a empresa está cadastrada para fornecer a bebida aos eventos das embaixadas brasileiras, em especial a do Brasil em Abu Dhabi dos Emirados Árabes Unidos.





Para Alan Oliveira, o ano de 2021 está sendo surpreendente e conseguir expandir ainda mais o Ecossistema Dakila representa uma grande evolução. “Estar em Dubai é como estar em Zigurats, que no meio de um nada surge uma cidade extraordinária e com grande potencialidade. Mesmo diante de uma pandemia, o Ecossistema se manteve firme e forte, lutando e conquistando novos espaços. Estamos estruturando toda infraestrutura necessária para em breve poder receber os pesquisadores de Dakila em Dubai e dar início em pesquisas e descobertas na região”.





“Dubai nos recebeu de braços abertos e são muitas novidades chegando. Além da Pantanal Trading, também estamos montando uma loja de vinhos e bebidas gerais em Ras Al Khaima. Os Emirados é uma região de prosperidade e estão sempre com a atenção voltada a inovações, buscando o melhor para o seu povo e seus negociantes. Desde que estive nos Emirados pela primeira vez, há dez anos, soube que faria muitos negócios por aqui”, afirma Alan.





De acordo com Gabriela Pache, estar nos Emirados Árabes Unidos e estreitar parcerias representa o acesso a fonte verdadeira sobre a história da humanidade. “Estamos fazendo o papel de mercadores, levando o nome do nosso país e também um pouco do nosso terroir e dos nossos vinhos. Buscando o que é essencial para nós, nossa história, entendendo quem somos e o papel que temos no mundo”.

Gabriela Pache esteve em Dubai juntamente com Alan Oliveira para fechar negócios ©Ecossistema Dakila





Participação na Expo Dubai 2020





O Brasil é um dos 192 países participantes da Expo Dubai 2020 que iniciou neste mês de outubro e segue aberta para visitação até março de 2022. Toda a feira tem como destaque mostrar inovações e oportunidades por meio da sustentabilidade.





Conforme explica Gabriela Pache, a Pantanal Trading está presente de forma institucional no pavilhão dos Emirados Árabes Unidos. “Isso significa expandir a 067 Vinhos, a Kion Cosmetics, castanha Baru, bananas e outros diversos produtos brasileiros que estamos levando para que o árabe tenha a oportunidade de ter acesso fácil e rápido aos melhores produtos do Brasil”.





Alan Oliveira finaliza agradecendo a todos os envolvidos pelo apoio e dedicação para conseguir levar o nome do Ecossistema Dakila ao mundo. “Quero deixar aqui minha gratidão pelo apoio e parceria de todos os integrantes de Dakila Pesquisas que acreditaram nesses projetos e hoje acompanham e celebram conosco essas grandes conquistas. Lembro a todos que as empresas do nosso Ecossistema utilizam BDM Digital, então aonde estivermos o BDM vai estar, esperamos todos vocês para conhecer os novos empreendimentos nos Emirados Árabes Unidos”.





Por: Ana Palma com apoio de Ricardo Castro – Diretor de comunicação do grupo Pantanal Trading e 067 Vinhos.





***