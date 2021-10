DOURADOS| “Ativa Idade” recebe 150 pessoas em comemoração ao Dia Internacional do Idoso

As atividades ocorreram no Jorjão e no Ceper I Plano, com aula de ritmos, caminhada e vôlei adaptado

Na manhã desta sexta-feira (1º) cerca de 150 idosos participaram do “Ativa Idade”, ação desenvolvida pela Prefeitura de Dourados para celebrar o Dia Internacional da Pessoa Idosa. As atividades ocorreram no Jorjão e no Ceper I Plano, em que praticaram aula de ritmos, caminhada e treino de vôlei adaptado. O prefeito Alan Guedes esteve presente no evento e participou das atividades.





“Incentivar a prática de exercícios na melhor idade é um dos compromissos da nossa gestão. Sabemos que o último ano foi muito difícil para os idosos e com o avanço da vacinação podemos proporcionar a prática de atividades físicas com mais segurança, mas ainda seguindo todos os protocolos de biossegurança”, ressaltou.





A Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social) foi a responsável pela organização do evento, em parceria com a Sems (Secretaria Municipal de Saúde) e a Funed (Fundação de Esportes de Dourados). Com isso, foi possível disponibilizar transporte para locomoção dos idosos e a distribuição de água e frutas no meio da manhã.





No Jorjão, a aula de ritmos teve início por volta de 7h30 com alongamento e diversos estilos musicais. Já seguiram para o Ceper I Plano a equipe de vôlei adaptado de Dourados.





“Nós programamos uma ação para que toda a comunidade da melhor idade pudesse participar, se divertir e mostrar que as atividades retomaram e com isso a melhor qualidade de vida, ajuda a afastar de doenças físicas e da depressão”, destacou a secretária municipal de Assistência Social, Elizete Gomes.





Dia Internacional do Idoso





A ONU (Organização das Nações Unidas) instituiu em 1991 o 1ª de outubro como Dia Internacional do Idoso. O objetivo é sensibilizar a sociedade mundial para as questões do envelhecimento, dando ênfase à necessidade de proteção e de cuidados para com essa população.





