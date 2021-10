DOURADOS| Alan Guedes anuncia retomada 100% presencial das aulas no Município

A retomada ocorre no dia 18 de outubro e põe fim ao escalonamento de 32 mil alunos

O prefeito Alan Guedes anunciou nesta quarta-feira (6) a volta às aulas 100% presenciais para os alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino), durante a entrega dos kits “Tá na Mão”. A retomada está prevista para o dia 18 de outubro. A medida põe fim ao escalonamento das aulas presenciais e os mais de 32 mil estudantes cadastrados na rede serão contemplados.





“Essa medida só foi possível com o avanço da vacinação, na terça-feira (6), nós atingimos a marca de 75% da população geral de Dourados vacinados com a segunda dose. Desta forma conseguimos retomar as aulas 100% presenciais e colocar nossas crianças em seu lugar de direito, que é dentro da sala de aula aprendendo”, destacou o prefeito Alan Guedes.

A medida contempla as 46 escolas municipais e 39 CEIM’s (Centros de Educação Infantil Municipal). A secretária municipal de Educação, Ana Paula Benitez Fernandes, destaca que estes primeiros 10 meses foram de trabalho intenso para garantir o acesso à educação de forma segura. Todas as escolas precisaram passar por um processo de adaptação, cumprindo os protocolos de biossegurança, para que a retomada das crianças ocorresse de forma segura.





“Ensinar longe da sala de aula foi um desafio que todo o corpo docente enfrentou com muita coragem e dedicação. Os professores não abandonaram seus alunos e os acompanharam até esse momento, em que finalmente podemos anunciar a volta às aulas 100% presenciais. Agora nosso desafio é outro, trabalhar para recuperar o nível de aprendizagem desses alunos”, reforçou Ana Paula.





“Tá na Mão”





A Prefeitura de Dourados, através da Semed (Secretaria Municipal de Educação), realizou nesta quarta-feira a entrega dos kits “Tá na Mão”, que orienta as crianças sobre o contágio por vírus e bactérias através das mãos. Ao todo, foram entregues 85 kits, contemplando todas as unidades da Reme.





Os kits ensinam de forma didática uma das formas de prevenção contra a covid-19, o cuidado com a limpeza das mãos. “Este é o primeiro material didático adquirido para todas as instituições da Reme, além dos kits escolares. Nosso trabalho é para que a educação de qualidade chegue para nossas crianças”, ressaltou Ana Paula.





Durante a solenidade, alguns diretores foram chamados para representar toda a comunidade escolar: a coordenadora Márcia Viegas Batista (Ceim Professora Iraní Batista de Matos), o diretor Jair Silveira de Almeida (E.M. Profª Cloé Benedetti de Freitas), o diretor Cicero Joaquim Grípi (E.M. Francisco Meirelles), o diretor Luiz Flores (E.M. Padre Anchieta), o diretor Josemar Crespam (E.M. Agrotécnica André Capelli) e o diretor adjunto Alisson Benites Rodrigues (E.M. Indígena Araporã).





Estiveram presentes os secretários: Henrique Sartori (Governo), Graziele Cespedes Nascimento (Guarda Municipal), Paulo César Nunes da Silva (Procurador Geral), e Wolmer Sitadni Campagnoli (Imam). E representando a câmara municipal o presidente, Laudir Munaretto, a líder do governo Daniela Hall, e os vereadores: Jânio Miguel, Cemar Arnal, Maurício Lemes e Edson Souza.









ASSECOM