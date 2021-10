Domingo terá variação de sol e pancadas de chuva Mato Grosso do Sul

O domingo (17) será de tempo firme com variação de nebulosidade nas regiões sudoeste e pantaneira de Mato Grosso Sul. Para o restante do Estado não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva e tempestades isoladas. A previsão é do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima.





A madrugada pode registrar temperaturas mínimas de 17°C e as máximas podem atingir cerca de 30°C no Estado. Os níveis de umidade relativa do ar se mantêm elevados com variação entre 100% a 40%.

©FRANCISCO BRITTO

Campo Grande amanheceu com céu fechado e temperatura de 21ºC. Há possibilidade do sol aparecer durante o período da tarde. Os termômetros não passam dos 30ºC.

A máxima para Corumbá é de 35ºC neste domingo. Segundo o Inmet, a máxima é de 25ºC em Dourados, de 31ºC em Três Lagoas e 34ºC em Coxim.

Alertas

Estão em alerta para chuva intensa os municípios de Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde e Sonora.

Nestas localidades há possibilidade de ventos de até 60 km por hora e acumulo de chuva de até 50 milímetros.