Dia será de tempo encoberto com chuvas e trovoadas na Capital

Após 61,4 milímetros e ventos de 65 Km por hora, chuva deve seguir intensa neste domingo em Campo Grande

A previsão de temporal se concretizou e choveu muito em Campo Grande durante a madrugada deste domingo (24). De acordo com o meteorologista Natálio Abrão, da estação meteorológica da Uniderp, entre meia-noite e seis horas da manhã, foram registrados 61,4 milímetros com ventos de até 65 quilômetros por hora.





O tempo deve continuar chuvoso neste domingo. O alerta vermelho de grande perigo de tempestades, feito pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), foi reclassificado para laranja, mas segue contemplando, ainda, praticamente todo o território de Mato Grosso do Sul. De acordo com o instituto, a previsão para hoje é de muitas nuvens com pancadas de chuva por vezes fortes e trovoadas.





Neste sentido, a expectativa é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros ao dia em todo o estado, com ventos de 60 a 100 quilômetros por hora e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.





Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Segundo o meteorologista Natálio Abraão, até às 7h10 deste domingo foram registrados 96,3 milímetros de chuva na região do Parque dos Poderes e Carandá Bosque.





Por: Renan Nucci