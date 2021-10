Deputado Zé Teixeira solicita manutenção de quebra-molas em bairro da Capital

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou, na sessão de hoje (14/10), indicação solicitando ao prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), que seja realizada manutenção do quebra-molas instalado em frente à Paróquia São Leopoldo Mandic, na Avenida Manoel Padial, no Bairro Maria Aparecida Pedrossian, nesta capital.





Segundo o deputado, por se tratar de via urbana com grande fluxo de veículos e pedestres principalmente durante as celebrações de missas, e que a falta de pintura e iluminação no local vem ocasionando preocupação a motociclistas que rampam o quebra-molas por não enxergá-lo, os mesmos clamam por uma intervenção da Prefeitura de Campo Grande.





“Há de se levar em consideração que a instalação de quebra-molas e sinalização adequada são medidas que objetivam maior segurança de todos que circulam por vias através da redução forçada de velocidade. Assim, como a implantação da sinalização e a pintura do redutor de velocidade serão providências fundamentais para garantir a melhora nas condições de trafegabilidade segura a todos que transitam diariamente nas imediações da Paróquia São Leopoldo Mandic, pedimos pela análise e atenção do Executivo Municipal neste atendimento”, finaliza o parlamentar.





Por Gustavo Nunes