Deputado Zé Teixeira reivindica melhorias para avenida no Bairro Itamaracá, em Campo Grande

Deputado Zé Teixeira

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), 1º secretário da Assembleia Legislativa apresentou indicação solicitando, em caráter de urgência, a instalação de semáforos no final da Avenida Ana Batista Caminha com a Avenida Zilá Corrêa Machado – na BR-163, localizadas no Bairro Itamaracá, em Campo Grande.





Zé Teixeira justifica que o pedido tem como objetivo garantir mais segurança aos pedestres, ciclistas, motoristas, motociclistas e caminhoneiros que transitam por aquele local, pois, com a instalação desse equipamento os usuários estarão mais seguros ao atravessarem ou utilizarem o acesso à referida rodovia, principalmente nos horários de pico ou hora do rush, o qual em partes do dia o congestionamento no local é elevado, acarretando transtornos e lentidão com o excesso de veículos em fila, complicando totalmente o trânsito, exigindo ainda mais atenção e também paciência dos condutores, inclusive no local já ocorreram alguns acidentes.





“Passar pelo trecho de cerca de 100 (cem) metros no final da Av. Ana Batista Caminha com acesso à Av. Zilá Corrêa Machado – na BR-163, leva em torno de 5(cinco) a 10 (dez) minutos por conta do congestionamento que ocorre. Já foram colocadas tartarugas de sinalização na BR-163 para amenizar a situação, porém, o problema não foi resolvido. Assim, reconhecendo a necessidade e a importância do pleito é que apresentamos a reivindicação, acreditando contar com o apoio e a atenção do Executivo Municipal neste atendimento e, assim, beneficiar todos aqueles que por ali transitam”, finaliza o parlamentar.





Por Gustavo Nunes