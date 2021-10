Deputado Marçal Filho entrega Medalha da Juventude para fundador do Instituto Enchei-vos

Deputado Marçal entrega medalha a Marcelo Meger, fundador do Enchei-vos ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Marçal Filho entregou ao fundador do Instituto Enchei-vos, Marcelo Meger Deus, a Medalha do Mérito da Juventude, instituída pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A honraria é concedida anualmente pela Casa de Leis.





O Instituto Enchei-vos do Espírito Santo foi fundado por Marcelo e sua esposa Tatiana, há 17 anos, quando moravam em Cuiabá (MT). O casal sul-mato-grossense retornou para Dourados (MS) e desde 2009 desenvolve na Diocese local o movimento católico que leva a palavra de Deus através de estudo bíblico.





Jovens e toda base familiar são convocados a terem um encontro pessoal com Deus, por meio de cursos semanais, retiros, formação, acampamentos e acompanhamento espiritual. Nos 12 anos de trabalhos em Dourados, o Instituto Enchei-vos atendeu mais de 20 mil pessoas.





Atualmente, o curso paroquial do Instituto está presente nas cidades de Dourados, Itaporã, Caarapó, Rio Brilhante, Vicentina, Fátima do Sul, Ponta Porã, Glória de Dourados e Antônio João. O diretor espiritual que acompanha os trabalhos é o Padre Everton Manari, pároco da paróquia Bom Jesus em Dourados.





A Medalha do Mérito da Juventude destina-se a agraciar pessoas físicas e jurídicas que se destacaram pelos bons e relevantes serviços prestados ao fomento, ao planejamento, à estruturação e ao crescimento das políticas públicas voltadas direta ou indiretamente para a juventude.





"Esse reconhecimento, a medalha, é resultado de todo um trabalho desenvolvido pelos membros do Instituto Enchei-vos. Há quase 17 anos temos testemunhado muitas curas, milagres, restaurações de famílias e de jovens. A medalha é a confirmação que estamos no caminho certo", diz Marcelo Meger Deus, ao agradecer o deputado Marçal pela honraria.













ASSECOM