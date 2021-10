Deputado Felipe Orro busca apoio da Funasa para abastecimento de água em aldeia de Dois Irmãos do Buriti

Deputado Felipe Orro

Para resolver o problema da falta de água potável na Aldeia Nova Buriti, localizada em Dois Irmãos do Buriti, o deputado estadual Felipe Orro apresentou indicação nesta quarta-feira (27), solicitando a elaboração de estudos técnicos e recursos para a perfuração de um poço artesiano com bomba submersa, caixa d’água e rede de distribuição ao moradores da comunidade indígena. O pedido atende ao ofício de autoria do presidente da Câmara de Dois Irmãos do Buriti, vereador Branco Billy.





“Precisamos resolver de uma vez por todas o problema da falta de água para as famílias da Aldeia Nova Buriti. No atual momento de estiagem pelo qual passamos, o poço artesiano vai melhorar a qualidade de vida na comunidade indígena que sofre com as falhas constantes no sistema de abastecimento de água na região”, explica Felipe.





O pedido foi encaminhado ao gerente-regional da Fundação Nacional de Saúde (Funasa/MS), Jair Leite Viana.





