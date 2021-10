Deputado Barbosinha pede recuperação de ponte sobre o Córrego São José e estrada que dá acesso a propriedades rurais em Terenos

deputado Barbosinha

O deputado Barbosinha apresentou, durante encontro com o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, nesta terça-feira (19), um pedido extremamente importante para produtores rurais e proprietários de pesqueiros na região do Recanto Nuara, distrito de Terenos.





O parlamentar pediu a recuperação da ponte de madeira existente sobre o Córrego São José, localizada nas proximidades do Nuara e a realização de serviços de cascalhamento e patrolamento na rodovia MS-447, no trecho entre o distrito de Cipolândia, localizado em Aquidauana, até a Ponte do Grego na MS-352, em Terenos.





Apesar de a ponte estar localizada em uma estrada municipal, de responsabilidade do Executivo do Município de Dois Irmãos do Buriti, o secretário Riedel, garantiu a execução da obra por parte do Governo Estadual. “Saímos do encontro com a garantia de que o Estado vai encaminhar já na próxima semana a licitação para recuperar a ponte, que recebeu reparos, pela última vez, há mais de um ano ”, disse o deputado.





Recuperação da MS-447





Para recuperação da MS-447, que em sua extensão passa nos perímetros de três municípios da região (Terenos, Dois Irmãos do Buriti e Aquidauana), o deputado defende um somatório de esforços e disse que vai dialogar com os prefeitos das cidades para reforçar com o Governo a importância da solicitação.





“Além de ser um pedido nosso, anseio de produtores da região, essa reivindicação precisa ser conjunta. Já levamos ao conhecimento do Governo e agora vamos propor uma comunhão de esforços, com os prefeitos, para recuperar essa estrada e dar condições melhores para escoar a produção deste local”, defendeu Barbosinha.





O trecho da MS-447, que o deputado pediu as melhorias, é local de grande fluxo de escoamento da produção de gado e leite. Com a chegada da agricultura na região o tráfego de caminhões e maquinários pesados será ainda mais intenso na safra. “Muitos produtores estão buscando outras rotas, em alguns casos mais extensas, para escoar sua produção por conta das más condições e o estado em que essa rodovia está”, comentou o deputado. Hoje a MS-447 é local de fluxo intenso de carretas que transportam gado, calcário, adubos e maquinários pesados. “Do jeito que está, atualmente, essa estrada não comporta e não está preparada para receber tanta demanda. Por isso estamos pedindo essas melhorias”, comentou.





O deputado vai encaminhar documento oficial com o pedido ao governador, Reinaldo Azambuja, ao secretário Eduardo Riedel, e aos prefeitos: Odilon Ribeiro (Aquidauana), Henrique Wancura Budke (Terenos) e Wlademir de Souza Volk – Japão (Dois Irmãos do Buriti).





Por: Luciana Bomfim