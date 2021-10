Deputado Antônio Vaz homenageia profissional da educação na ALEMS

deputado estadual Antônio Vaz

A pandemia do novo coronavírus chocou o mundo e fechou muitas escolas. Porém os profissionais da educação tiveram que se reinventar para efetivarem suas atividades no âmbito do ensino remoto. Em reconhecimento ao esforço dos professores, o deputado estadual Antônio Vaz, homenageou o professor Rudnei Siqueira, durante a sessão solene da Comenda Prof. Maria Ildonei de Lima Pedra, que aconteceu na Assembleia Legislativa.





Para Vaz, esta homenagem é uma forma de agradecimento, pelo papel tão importante que a educação tem na vida de cada pessoa, a pandemia nos mostrou a garra desses profissionais, uns tiveram que se adaptar à tecnologia e se aprimorar com poucos recursos.





O homenageado do deputado Antônio Vaz, é Licenciado em Química pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul no ano de 2011. Também mestre em Química pela UFMS, professor efetivo do Estado de Mato Grosso do Sul (SED) desde 2012 e atualmente professor diretor na Escola Estadual Cívico-Militar Professor Alberto Elpídio Ferreira Dias (Prof. Tito) na Capital.





Diversos profissionais da educação foram homenageados, pelo excelente papel em nossa comunidade, confira a lista abaixo:





Ângela Aparecida Bernegozze Monteschio, Bertides Aguiar Ferreira, Deumeires Batista de Souza Rodrigues de Morais, Diogo Ferreira de Moraes, Ivarlete Pinheiro Jean Sérgio Clavisso Fogaça, José Aparecido Ocanho Lino, José Vicente Tardivo, José Renivaldo Alencar, Marcos Gomes Vilani, Wilson Akira Tanizaki, Ramona de Lima Aquino, Rudnei Siqueira Bernardes, Nei Elias Coinhete, Idazima Alves de Oliveira, Reynaldo Abraão Camargo, Sandra Bernardes de Souza, Edna Pedrosa Batista, Marcia Regina do Nascimento, Arilda Castro dos Santos, Ayron Vinicius Pinheiro, Antonio José Gaspar Melin, Roberto Figueiredo, Audrey da Silva Milan Conti, Kely Pereira Nogueira, Dalvino da Cunha Silva e Daniela Meili Staut.





