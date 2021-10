COSTA RICA| Município abre inscrições para concurso com salários de até R$ 2,3 mil

Ao todo, são 133 vagas e inscrições devem ser feitas apenas pela internet até dia 27 de outubro

A Prefeitura de Costa Rica, cidade a 384 quilômetros de Campo Grande, abriu inscrições para o concurso da Semed (Secretaria Municipal de Educação ). Ao todo, são 133 vagas para cargos de níveis superior, médio e fundamental, com salários de até R$ 2,3 mil.





De acordo com o edital, as inscrições serão realizadas até dia 27 de outubro, apenas pelo site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) . A taxa é de R$125 para nível superior, R$ 100 para nível médio e R$ 80 para nível fundamental.





Para nível fundamental, são 12 vagas para motorista de transporte escolar com salário de R$ 1.783,94. Para nível médio são 12 vagas para auxiliar administrativo com remuneração de R$ 1.300,89. Ambas funções com carga semanal de 40 horas.





Já para ensino superior são 40 vagas para professor da educação infantil, 35 para anos iniciais, sete de língua portuguesa, quatro de matemática, três de educação física, duas de ciências, duas de arte, duas de história, duas de língua inglesa.





Para os professores a carga é de 20 horas semanais e a remuneração pode variar conforme a titulação, sendo de 1.876,13 para graduados, R$ 2.164,77 para pós Lato Sensu e R$ 2.309,09 para Pós Stricto Sensu.





As provas escritas são de caráter eliminatório e classificatório e estão previstas para o dia 14 de novembro de 2021, das 8h às 12hs e serão realizadas em Costa Rica (MS) em horários e endereços a serem divulgados através de edital específico.





O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.





Para acessar o edital completo basta clicar aqui





Por Ana Paula Chuva





