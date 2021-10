Corpo é encontrado em estrada vicinal no Paraguai; 'matei três meninas inocentes', diz bilhete

Polícia do Paraguai investiga uma possível ligação do crime com a morte de estudantes de medicina no último dia 9 em Pedro Juan Caballero.

A Polícia Nacional Paraguai localizou um cadáver, aparentemente feminino, em uma estrada vicinal de Pedro Juan Caballero. Ao lado do corpo, havia um bilhete com os seguintes dizeres em língua portuguesa: "Matei 3 meninas inocentes, fique de exemplo pjc".

A polícia apura se o crime tem relação com o atentado do dia 9 de outubro em Pedro Juan Caballero , que deixou quatro mortos. Três das vítimas eram estudantes de medicina, e uma delas era namorada do possível alvo da ação criminosa, um homem que teria ligações com o narcotráfico.





As primeiras informações são de que o corpo encontrado neste domingo pertence a uma jovem de 23 anos, que seria sobrinha da pessoa quem organizou o atentado.





De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi localizada por volta das 0h30 deste domingo (17) e teria sido morta por disparo de uma pistola de calibre de 9 milímetros. A polícia investiga se outras mortes aconteceram na mesma noite.





Os agentes foram até a Colônia Vista Alegre, a cerca de 1,5 mil metros da rodovia Py05, após receber uma ligação anônima. Ao chegar no local, encontraram o corpo com os braços na altura da cabeça. Havia um ferimento de arma de fogo no lado direito da cabeça.





A perícia criminal também esteve no local e constatou que a vítima estava usando uma calça jeans, blusa marrom de manga comprida e tinha uma tatuagem no peito.





Atentado do dia 9





No dia 9 de outubro, de acordo com a polícia paraguaia, quatro pessoas mortas no início da manhã ao serem atingidas por tiros quando saíam de uma casa noturna, em Pedro Juan Caballero. Elas estavam em um veículo de placas do Paraguai e os atiradores, em uma caminhonete.





Os suspeitos desceram da caminhonete, se aproximaram do veículo da vítima, atiraram e fugiram. Todos os baleados morreram no local.





Foram mortos em Pedro Juan os paraguaios:

Haylee Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos. Filha de Ronald Acevedo, governador de Amambay, no Paraguai, foi atingida por seis tiros. Omar Vicente Álvarez Grance, de 32 anos. Conhecido como "Bebeto", foi atingido por 31 tiros.

E também as brasileiras:

Kaline Reinoso de Oliveira, de 22 anos. Natural de Dourados, foi morta com 14 tiros Rhamye Jamilly Borges de Oliveira, de 18 anos, morta com 10 tiros.

Segundo a polícia, Omar era o alvo potencial dos pistoleiros.





Ele e Haylee eram namorados, de acordo informações iniciais. Kaline e Rhannye, que estavam com o casal, eram colegas de Haylee em uma faculdade de medicina na região de fronteira.









