Com alerta de chuva intensa, máxima é de 36ºC hoje em MS

Corumbá tem máxima de 36ºC, e Porto Murtinho e Bonito de 33ºC. Na região sul do Estado, a temperatura não passa dos 29ºC em Dourados e Ponta Porã. Já no leste de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas tem máxima de 29ºC. Em Coxim, extremo norte, tem máxima de 34ºC.





De acordo com o Inmet, o alerta de hoje é para chuva intensa e ventos de até 60 km por hora. O aviso é válido para Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Eldorado, Figueirão, Inocência, Itaquiraí, Mundo Novo, Naviraí, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.





Tempo firme





Embora a tendência seja de redução das chuvas para a semana, na terça-feira (19) ainda existe a probabilidade para pancadas isoladas de chuvas.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as chuvas estão estimadas para as regiões leste e centro-norte do estado devido a atuação de uma frente fria oceânica, aliado ao transporte de umidade e a passagem de cavados.





Para as demais áreas do Estado as condições são de tempo firme com variação de nebulosidade.





As temperaturas permanecem agradáveis ao longo do dia com mínimas de 15°C na região sudoeste e máximas de até 33°C na região pantaneira. Os níveis de umidade podem ficar baixos durante a tarde, com variação estimada entre 40-20% para as regiões sudoeste, pantaneira e norte.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec as condições de tempo e temperatura para esta terça-feira em Mato Grosso do Sul.













Por Gabriel Neris/Mireli Obando





