CHAPADÃO DO SUL| Prefeitura abre inscrições de processo seletivo com salários de até R$ 4,2 mil

Os salários oferecidos variam de R$ 1.029,15 a R$ 4.273,18 ao mês, dependendo do cargo escolhido

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, distante 321 quilômetros de Campo Grande, abriu processo seletivo para contratar 25 profissionais com formação em todos os níveis de escolaridade. Os salários oferecidos variam de R$ 1.029,15 a R$ 4.273,18 ao mês.





As oportunidades são para Terapeuta Ocupacional (1); Técnico de Enfermagem (10); Técnico em Radiologia (1); Técnico em Imobilização Ortopédica (1); Auxiliar de Consultório Dentário (1); Auxiliar de Farmácia (1); Recepcionista (5); Auxiliar de Serviços Operacionais I - Limpeza (5) e Cozinheiro.





As inscrições poderão ser realizadas no período de 25 a 29 de outubro, apenas de maneira presencial na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Dezoito, nº 876, no Centro, das 13h às 16h.





A classificação dos candidatos será por meio de análise de títulos e, em caso de empate entre os candidatos, será levado em consideração os critérios de maior nota de serviços prestados ou então maior idade.









Por Viviane Oliveira









***