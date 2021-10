Carro bate em poste e deixa parte de bairro nobre da capital de MS sem energia; motorista teria passado mal

Vítima tinha ido ao mercado e voltava para casa quando o acidente aconteceu. Ela não teve ferimentos.

Carro bateu em poste no início da manhã, no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande ©Osvaldo Nóbrega/TV Morena

Uma mulher de 50 anos perdeu o controle da direção do carro que conduzia e bateu em um poste de energia elétrica, na manhã desta terça-feira (05), em Campo Grande. Por causa do acidente, parte do bairro Carandá Bosque ficou sem energia elétrica por algumas horas.





O filho da motorista contou que a mãe toma remédios controlados e saiu de casa para ir ao mercado. Ao perceber que não se sentia bem, voltou para casa e então perdeu o controle da direção. Ela não teve ferimentos aparentes, mesmo assim foi levada para um hospital particular para avaliação. O poste ficou danificado, mas não caiu.





Segundo a concessionária de energia, 218 clientes tiveram o fornecimento de energia comprometido às 7h50 (de MS). Equipes da concessionária estão no local e a previsão é de que o serviço seja restabelecido no começo da tarde.





A Energisa alerta ainda a população para não se aproximar de cabos ou postes com fiação elétrica caídos ao chão, pois podem representar riscos à segurança. Nestes casos, o cliente deve isolar a área e entrar em contato com a empresa pelo 0800 722 7272, canais digitais de atendimento (Gisa pelo número 67 99980-0698 e App Energisa ON) ou site.