CAPITAL| Presidente Carlão, fala em entrevista da importância do vereador ser acessível e atender as demandas da população

vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) ©DIVULGAÇÃO

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, em entrevista à jornalista Keliana Fernandes, no Programa Canal Mulher da Rádio FM 104,7 Educativa, falou sobre a importância de os vereadores atenderem as demandas da população, ressaltando que são “despachantes do povo”. Para ele, os vereadores são intermediários entre a população e o Poder Público, por estarem mais perto da comunidade e essa atenção às necessidades populares é fundamental para o êxito dos mandatos.





“Estamos nos esforçando para manter essa proximidade com a população, fiscalizando, legislando e reivindicando as demandas do povo. Esse papel deve ser cumprido com excelência, buscando sempre como foco os interesses da população. Fazendo o bem sem olhar a quem! O político tem que gostar de gente, se colocar no lugar dos necessitados. E graças a Deus temos trabalhado nesta legislatura com uma boa aceitação dos campo-grandenses! Sem nos isentarmos dos problemas da cidade. Mas lutando para a solução. Não adianta termos muitos projetos e pouco resultado. Ou ficarmos só na tribuna, o foco da Casa de Leis é ajudar na reconstrução da Capital, estamos no caminho da superação dessa Pandemia que impactou o mundo todo e vamos lutar para a recuperação econômica e em todos os setores da nossa sociedade”, disse o presidente.





Carlão falou da aprovação dos projetos encaminhados pelo Executivo Municipal com celeridade, mas também cobrando a eficácia da gestão municipal.





“Aprovamos e ajudamos a aperfeiçoar a Nova Lei do Prodes (Programa de Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande). Ressaltando a parceria com o Executivo pela recuperação econômica da Capital e reforçando ser uma Lei mais justa, célere e democrática. Somos um Poder fiscalizador, mas nos unimos pelo bem da população, principalmente dos pequenos e médios empresários que antes não eram contemplados nessa Lei que concede incentivos. Agora, os pequenos também terão os incentivos, como os donos de matérias de construções, restaurantes, lanchonetes e todos os segmentos que também são geradores de emprego e renda”, disse Carlão.





Outubro Rosa





O presidente do Legislativo Municipal também mencionou a “Campanha do Outubro Rosa”, Lei de sua autoria (Lei nº 5.303 de 2014), em que a Câmara está engajada na conscientização. A campanha dedicada a ações preventivas à integridade da saúde da mulher no Município. Ele fez questão de lembrar que a prevenção é o melhor remédio na luta contra o câncer.





“Tive câncer e sei que o diagnóstico precoce foi fundamental para minha cura. Por isso, entendo que toda campanha de conscientização sobre a prevenção é importante. Estamos promovendo lives, audiências, iluminamos a Casa de Leis de Rosa e vamos usar nossa influência como Poder Legislativo Municipal para cobrar do Executivo o atendimento na área e a conscientização da população para manter os exames em dia”.





Por: Janaina Gaspar