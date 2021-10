CAPITAL| 5º Feirão Habita Campo Grande chega para auxiliar financiamento dos apartamentos na área central

Após o sorteio dos apartamentos da Região Central, durante o último feirão Habita Campo Grande, ocorrido em agosto deste ano, chega a vez do 5º Feirão Habita Campo Grande, que ocorrerá nos dias 1, 2, 3 e 4 de novembro, das 9 às 18 horas, no Armazém Cultural Helena Meireles. Essa edição especial será voltada exclusivamente para atendimento individual aos 13.440 sorteados, na modalidade de financiamento, que pleiteiam os 498 apartamentos do residencial a ser construído no Bairro Cabreúva, região central da Capital.





O ponto alto do evento será a resolução de todas as dúvidas e questionamentos acerca do financiamento desses imóveis. O diretor de Atendimento, Administração e Finanças da Amhasf, Cláudio Marques Costa Junior, ressalta que houve grande desinformação a respeito do projeto integrante do Reviva Mais Habitação – Centro.





“Essa edição especial tem a finalidade de desmistificar muito do que se foi dito de maneira errônea sobre o projeto. A modalidade de financiamento se dá em decorrência do valor da área e das unidades em uma região no coração da cidade, após análise do perfil socioeconômico aderente e também da possibilidade dos sorteados de adquirir um imóvel nessas condições. Nosso objetivo é reduzir, dessa maneira, a quantidade de pessoas cadastradas na base de dados do nosso sistema”, esclareceu.





Em um universo de mais de 42 mil pessoas à espera do benefício da moradia, Cláudio explica que parte dele é composto por pessoas que não se enquadram mais no grupo 1 do Programa Casa Verde e Amarela. “Estamos evoluindo na questão da análise do nosso banco de dados. Constatamos, por exemplo, que há cerca de 11.700 famílias que têm renda acima de 2 mil reais e que podem aderir a essa modalidade, mas elas nem ao menos sabem disso”, reiterou o diretor.





Para ele, a visão da Amhasf é bem clara neste momento: enxugar o cadastro da Agência. “Decidimos ser proativos e ampliar a seleção de quem tem renda familiar acima de R$ 2.000, mas que ainda não consegue obter um financiamento pelas vias tradicionais do mercado. É uma modalidade nova, enquanto aguardamos a liberação de recursos provenientes do governo federal para a construção de novos empreendimentos que atendam o grupo 1”, complementou Cláudio.





*Entrada facilitada* – Cada sorteado aos apartamentos da região Central será atendido de maneira individual, com análise de crédito e com condições facilitadas de pagamento da entrada do imóvel. Os respectivos horários para atendimento, conforme a ordem dos sorteados estão publicados no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta quinta-feira (28): – Cada sorteado aos apartamentos da região Central será atendido de maneira individual, com análise de crédito e com condições facilitadas de pagamento da entrada do imóvel. Os respectivos horários para atendimento, conforme a ordem dos sorteados estão publicados no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta quinta-feira (28): aqui.





De acordo com a diretora-presidente da Amhasf, Maria Helena Bughi, este Feirão amplia o público da Agência de maneira a facilitar a sua segmentação. “Como assistente social, vejo que muitas pessoas trabalham, mas não se dão conta do quanto já evoluíram na questão socioeconômica. Então muitas famílias ficaram no limbo em que o atendimento com uma moradia social já não se enquadra mais no grupo 1 (até 2 mil reais de renda mensal) e a situação em que não conseguem financiar um apartamento diretamente com a construtora ou instituição bancária. Nós entramos para facilitar o acesso ao que antes, não seria possível sem a atuação da Amhasf”, concluiu.





Serviço





5º Feirão Habita Campo Grande – Apartamentos no Bairro Cabreúva





Data: 1, 2, 3 e 4 de novembro





Horário: das 9 às 18 horas (consultar o respectivo horário de atendimento no Diogrande)





Local: Armazém Cultural Helena Meireles, situado na Av. Calógeras, 3065 – Centro, Campo Grande – MS





Documentos para apresentação: os sorteados deverão comparecer ao local do evento munidos de RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda. Caso seja Micro Empreendedor Individual-MEI, apresentar a declaração de imposto de renda do ano de 2021.





Mais informações: 3314-9300.





Fonte: ASSECOM