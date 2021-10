BATAGUASSU| Saúde convoca pacientes na fila de espera para cirurgias eletivas no Município

Atendimentos serão realizados a partir desta segunda-feira (4), no Setor de Regulação localizado na Secretaria Municipal de Saúde

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde está convocando a partir desta segunda-feira, dia 4 de outubro, pacientes do município que estão na fila de espera aguardando cirurgias eletivas que deixaram de ser realizadas em função da pandemia da Covid-19.





Segundo a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, os pacientes deverão procurar o Setor de Regulação localizado na Secretaria Municipal de Saúde (Avenida Porto XV de Novembro, 775, centro) em horário normal de atendimento: das 8 às 12 horas; e das 14 às 17 horas (horário de Brasília) para apresentar toda a documentação (pedido da cirurgia, exames realizados, etc...) necessária para a realização dos procedimentos eletivos e posterior agendamento das cirurgias.





"Com a adesão do município ao programa de cirurgias eletivas do Governo do Estado, vamos iniciar a etapa de chamamento dos pacientes que estão na fila aguardando por cirurgia eletiva", explica. Serão realizadas cirurgias nas especialidades geral, ortopedia e vascular.





Juliana informa ainda que o município também realizará cirurgias eletivas com recursos próprios para zerar a demanda local.





ASSECOM