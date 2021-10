BATAGUASSU| Prefeitura abre inscrições para 12º Concurso Municipal Beleza Negra

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, por meio do Núcleo Municipal de Igualdade Racial está com inscrições abertas até o dia 12 de novembro para o 12º Concurso Municipal Beleza Negra.





De acordo com a chefe do Núcleo Municipal de Igualdade Racial, Marilza Barros, poderão participar do concurso jovens de 16 a 23 anos.





A premiação oferecida será de R$ 1. 500 (1º lugar); R$ 1 mil (2º lugar) e R$ 500 (3º lugar).





O 12º Concurso Municipal Beleza Negra será realizado dia 20 de novembro, sábado, dia da Consciência Negra, a partir das 19 horas (horário de Brasília), na Praça Jan Antonin Bata.





Durante o evento, que cumprirá com os protocolos de biossegurança devido a Covid-19 (uso de máscara, álcool em gel), haverá exposição de artesanatos, comidas típicas e atrações culturais. O concurso conta com o apoio do Governo do Estado e do Conselho Municipal de Políticas para Igualdade Racial (Compir). “Nosso objetivo é valorizar os aspectos da cultura afro-brasileira e conhecer os representantes da beleza negra do nosso município”, comenta Marilza.





SERVIÇO





O Núcleo Municipal de Igualdade Racial fica localizado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres situada na rua Itanhangá, 34, centro.





ASSECOM