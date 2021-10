ARTIGO| As circunstâncias não determinam sua vida

Autor: Wilson Aquino*

Quem já não se viu tão envolvido com alguém ou a alguma coisa, não recomendável, e que, mesmo consciente disso, de que não se trata de uma relação saudável, simplesmente não consegue dar um basta e voltar atrás, mudar de caminho? A pessoa fica tão envolvida pelas circunstâncias que ela mesmo se permitiu e não consegue mais se desvencilhar delas. É como se estivesse tomada por um grande furacão, que a conduz para todos os lados como bem entende, sem que força alguma pareça influenciar. No final, o resultado é sempre desastroso, quando não fatal.





Uma amiga, muito jovem e esforçada em seu trabalho e nos estudos, que já havia levado “alguns tapas” do namorado, acabou aceitando seu pedido de casamento. Isto, para o desespero de familiares e amigos que já conheciam a má índole do pretendente. Ela, no entanto, respondia que não havia como recuar, pois já estava “muito envolvida” com ele. Falava isso com um certo tom de tristeza e, ao mesmo tempo, tentando se iludir de que as coisas poderiam mudar para melhor, no futuro.





Um outro conhecido perdeu primeiro o emprego e depois a esposa e por fim os filhos por conta da bebida. Foram anos de luta da família para acabar com esse vício que parecia dominá-lo cada vez mais. Chegou a ficar internado por alguns meses numa clínica especializada no interior de São Paulo, mas não adiantou. Foi afundando no vício até que a influência negativa invadiu também sua rotina de trabalho. Apesar da tolerância do empregador e da tentativa deste de também procurar ajudá-lo a se recuperar, não adiantou, pois a parte mais interessada (o alcoólatra) não promoveu o devido esforço para tal. Até que um dia foi demitido por consumir bebida mesmo durante o expediente de trabalho. A perda da esposa e filhos foi apenas questão de tempo.





São tantos indivíduos que, da mesma forma, perderam batalhas travadas contra essas e outras drogas, que até perdemos a conta. Todos conhecemos pessoas que enfrentam ou que já enfrentaram os mesmos problemas. Outros se envolvem em atos ilícitos e até criminosos e acham que não tem volta desse caminho que por um motivo ou outro, acabaram trilhando.





Vemos esse problema nos lares onde pais e/ou filhos acham que viveram tanto em função de determinadas circunstâncias que um tempo depois, após profunda reflexão e busca por melhoria pessoal e familiar, acham que não tem como retroceder e mudar. Aí então, impera o desespero, a tristeza, a dor e o sofrimento de todos.





Mas não pense que em batalhas dessa natureza o mal sempre sai vencedor, pois é possível sim reverter qualquer quadro semelhante e fazer imperar a paz, a alegria e a harmonia em todo lar e em sofridos corações. Sim! É possível. E o caminho para isso está em Deus, Senhor de todas as coisas, capaz de absolutamente qualquer milagre.





Quando exercemos fé Nele e em Seu filho, Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados e que ressuscitou para subir aos céus com todo poder e glória, podemos sim remover montanhas inteiras se assim o quisermos.





Quanto maior for a fé, maiores são os milagres que podemos conseguir na vida. E é exatamente por conta disso que ao contrário do que relatamos até aqui, outros relatos são belos e extraordinários, pois mostram como homens e mulheres que estavam literalmente “no fundo do poço”, se ergueram, se livraram de todas as amarras, correntes e dificuldades e passaram a ter a mais bela e significativa vida. Sem a menor chance de voltarem a ser consumidos pelos vícios e maldições.





Então, não permita que as circunstâncias negativas que está atravessando, determinem a sua vida. Você pode sim ter uma vida exemplar, saudável e feliz. No entanto, é preciso que você queira isso. Que acredite que com aliados como Deus e Jesus Cristo, você pode sim mudar de vida. Para melhor. Experiência própria e inúmeros testemunhos garantem isso: quando damos os primeiros passos rumo a mudanças, com fé em Deus, o Senhor logo entra em ação e faz a sua parte, nos dá a força necessária e a segurança para seguirmos adiante, firmes, fortes e perseverantes. A descrença é a única coisa que impedirá que avancemos.





Bendito é todo aquele que acredita em Deus, pois terá todas as condições necessárias para enfrentar os ventos e furacões espirituais existentes e desafiadores da vida.





O Senhor está à nossa porta e bate. Tudo o que devemos fazer é recebê-Lo de braços abertos e deixá-lo entrar em nossas vidas, em nossos lares, em nossos corações. Aí então, nenhum mal ocupará esses espaços.





*Jornalista e Professor