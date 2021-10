AMPLA VISÃO| Novo partido altera cenário político do MS

MUDANÇAS: A nova lei diminuiu o número de candidatos para o pleito de 2022. Antes, cada partido podia lançar até 150% e mais um do número de vagas em disputa. Agora o limite caiu para 100% e mais um. Exemplo: com 24 cadeiras na Assembleia Legislativa, cada sigla só poderá lançar 25 candidatos (16 homens e 9 mulheres). Para a Câmara Federal, com 8 vagas, serão 9 candidatos por sigla (6 homens e 3 mulheres).





REFLEXOS: O deputado federal Fabio Trad (PSD) entende que essa legislação obrigará os dirigentes partidários a adotarem postura seletiva na escolha dos candidatos, buscando os melhores e acabando com ‘candidatos escadinhas’ que tinham missão conhecida nas eleições. Fabio avalia que as regras beneficiarão os grandes partidos em prejuízo as siglas menores.





PREPARATIVOS: Além dessa lei, tivemos o anúncio do ‘União Brasil’ fruto da fusão DEM e PSL e que tentará liderar a 3ª. Via na sucessão presidencial. Seus reflexos aqui ainda não podem ser avaliados, apesar do projeto ao Senado dada ministra Tereza Cristina e da presença do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta na Executiva Nacional da nova sigla.





TUDO PODE! Paquera entre a deputada federal Rose Modesto (PSDB) e a nova sigla para a sua candidatura ao governo. O seu perfil somado a boa estrutura partidária e financeira do União Brasil (cota de R$900 milhões do Fundão) seriam fatores animadores. Especula-se também que a ministra Tereza Cristina se abrigaria em outra sigla para disputar o Senado na chapa de Eduardo Riedel.





‘UNIÃO BRASIL’: Nome ufanista. Um partido de centro direita e liberal. Pelas origens de suas lideranças lembrei logo da Arena, PDS e PFL. Mas apesar dos pesares, tem espaço para se confrontar com a esquerda. Mas será que esses caciques vão se entender e administrar bem suas pretensões e vaidades sem limites? A conferir.





DEPUTADOS & AÇÕES: Paulo Corrêa (PSDB): articulou junto ao prefeito de Paranaíba a doação de área para o Centro Social do Sesi e viabilizou novos cursos profissionalizantes do Sesi/Senai em Aparecida do Taboado. Zé Teixeira (DEM): propõe homenagear o ex-deputado Ary Rigo batizando com seu nome os estúdios da TV. Assembleia; requer anistiar as dívidas de IPVA de motocicletas; quer viabilizar Escola de Laço Comprido em Laguna Carapã. Lucas de Lima (Sol): acompanha a tramitação de suas várias propostas e intensifica campanha no rádio de conscientizar os jovens da importância da vacina anti-Covid. Pedro Kemp (PT): pede implantação de central de intermediação com intérprete remoto e presencial de libras dos surdos. Barbosinha (DEM): Otimista, destacou o saldo positivo de 34 mil novas vagas de emprego no Estado entre janeiro e agosto de 2021. Rose Modesto – deputada federal (PSDB) destinando R$400 mil para saúde primária de Três Lagoas





VAI ENCARAR? Ex-governador Zeca do PT chamado a ajudar o partido em 2022 Fidelidade e coragem ele tem. Já provou. Mas aos 71 anos completados em fevereiro, Zeca apresenta os sinais naturais do tempo implacável para anônimos e famosos. Às vezes só vontade não basta. Os companheiros precisam entender também os fatores adversos.





A PROPÓSITO: Já alertei sobre a falta de renovação de lideranças partidárias. O drama que o PT enfrenta é igual ao do MDB – que envelheceu ficando refém do ex-governador Puccinelli. O mesmo ocorreu com o PDT e o deputado Dagoberto Nogueira. Essa ‘exclusividade (coronelismo)’ no mando dos partidos afugenta eventuais caras novas. E com a grana do ‘Fundão’ essa pratica continuará. De leve...





SÓ AGORA... Apesar de tantos antecessores, coube ao presidente Carlos A. Borges (PSB) da Câmara Municipal da capital prestigiar as lideranças de bairros com estrutura para mostrarem a realidade local e apresentarem suas reivindicações sem os entraves burocráticos. Ao seu estilo direto, Carlão faz mais um gol de placa.





CAMPO GRANDE: Cresceu na horizontal, bairros demais devido a topografia favorável e distantes do centro devido aos espaços vazios. A capital ocupa área maior do que Porto Alegre com 1,5 milhão de almas. Como há regiões sem representantes na Câmara, os moradores farão essa ligação com o poder público na condição de líderes comunitários. Funciona.





OS DADOS de 2016, mas oportunos. Apenas as áreas particulares (25,7% do território) sem uso abrigariam 2 milhões de pessoas e as áreas públicas correspondem a 11,8% com destaque para a região dos quarteis e da Base Aérea. Um vazio superior a 35%. O poder público não ignora, a expansão do perímetro urbano implica em mais ônus e investimentos.





AÇÕES PARLAMENTARES: Gerson Claro (PP): cumpre a pauta em dia da Comissão de Constituição Justiça e Redação que analisa a legalidade das matérias antes de irem ao plenário. Mara Caseiro (PSDB) solicitou reparos na ponte do Córrego Macaco em Paraíso das Águas,; faixas elevadas em vários pontos de Nioaque; reforma da escola estadual de Taguarussu. Amarildo Cruz (PT):.propõe construção de memorial às vítimas da Covid-19 no MS Neno Razuk (PTB): pediu a Sejusp a disponibilidade de uma viatura para a Polícia Militar de Japorã..





A INVASÃO: Observei o fenômeno até nas pequenas cidades europeias. Os chineses no comércio. Aqui na área central da capital cresce a presença deles. Como uma nota puxa outra, vale lembrar que em 2021 a China foi o destino de 49,15% das exportações do MS e neste ano já chegou a 48,33% (US$ 2,620 bilhões). Enfim, estamos ligados cada vez mais aos chineses.





CONECTADOS: A internet 5G (20 vezes mais rápida) que chegará as capitais até o final de julho de 2022, vai beneficiar gratuitamente todas as escolas de ensino básico. É a democratização das oportunidades para os alunos que nem sempre tem acesso a rede e que se habituarão ao maior contato com a tecnologia, abrindo assim portas no mercado de trabalho.





INTERROGAÇÕES: Como será o mundo em 2022? Voltaremos a normalidade de verdade? E as vacinas – serão necessárias todos os anos - como tantas outras? As sequelas do Covid vão perdurar até quando? O temor por eventuais efeitos colaterais da vacina – a curto e longo prazo - teria ou não amparo científico?





PARLAMENTARES EM AÇÃO: Evander Vendramini) (PP): aprovado seu projeto de lei, por unanimidade, proibindo a contratação de empréstimo consignado por telefone aos aposentados no MS. Capitão Contar (PSL): de sua autoria entrou em vigor lei voltada ao diagnóstico e tratamento da Depressão. Marçal Filho (PSDB): aprovado e vai a sanção seu projeto garantindo parto humanizado às gestantes de MS. Antônio Vaz (Rep): presidiu reunião da Comissão de Saúde e analisou o trabalho e gastos da Secretaria Estadual de Saúde na batalha contra o Covid-19.Lídio Lopes (Patri): acompanha o ritmo de vacinação anti-Covid nos municípios que representa através de ligação direta com as Secretarias Municipais de Saúde.





TUDO PASSA.: As vidas como ela é. Pessoas e cenários mudam. O roteiro, o mesmo. Notadas e comentadas várias ausências de seus ex-companheiros políticos nos funerais do ex-deputado Ary Rigo no Parque das Primaveras. Culpa da pandemia ou da agenda de compromissos? Assim caminha a humanidade, as vezes sem memória..





ALELUIA! O cidadão aposenta e no dia seguinte recebe telefonemas de bancos oferecendo empréstimos com juros ‘generosos’ e a longo prazo. Aliás, isso foi obra do ex-presidente Lula que ajudou mais os bancos do que os aposentados. Com o projeto do deputado Vendramini, aprovado por unanimidade, esse tipo de empréstimo estará proibido no Estado. Valeu!





VERDADE! “Que melhor demonstração de que não há nem houve, nem nunca haverá “países felizes”? A felicidade não é coletiva, mas individual e privada – o que faz feliz uma pessoa pode fazer infelizes muitas outras, e vice-versa – e a história recente está infestada de exemplos que demonstram que todas as tentativas de criar sociedades felizes – trazendo o paraíso à Terra – criaram verdadeiros infernos”. (Mario Vargas Ilosa)





BEM ATUAL: No distante 1933 o sambista de Vila Isabel Noel Rosa já criticava a classe política por suas ações. Anote essa letra: “ Você tem palacete reluzente / Tem joias e criados à vontade / Sem ter nenhuma herança nem parente / Só anda de automóvel na cidade / E o povo já pergunta com maldade / Onde está a honestidade?”