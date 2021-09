Único no Brasil, Monumento Escalonado de Zigurats irá fomentar turismo e ciência

A iniciativa conta com recursos próprios da Associação Dakila Pesquisas e será um grande polo comercial e de estudos científicos.

Um monumento escalonado de 63 metros de base por 63 metros de altura, essas são as medidas da edificação piramidal que está sendo construída na Cidade Zigurats, próxima a Corguinho (MS). Uma construção que em breve abrigará um polo comercial e também de estudos, visando melhorar ainda mais o desenvolvimento socioeconômico da região.





A iniciativa conta com recursos próprios e parceria dos associados e investidores de Dakila Pesquisas. As obras iniciaram em janeiro de 2018 e a previsão de término é até final de 2023. No momento atual, toda a base já foi concluída e agora está em fase de finalização a construção das colunas que sustentarão toda edificação.





O maior monumento escalonado contará com centros de lazer, cultura e turismo como museu, cinema, salas comerciais e temáticas, centro de convenções, além de fazer do local a maior biblioteca do futuro que possibilitará o desenvolvimento de pesquisas, a realização de experimentos e a produção de conhecimentos revolucionários.





Estudos





A principal atuação da Associação Dakila refere-se às pesquisas, desenvolvidas nos mais variados segmentos, desde a matemática, arqueologia, astrofísica, física quântica e áreas voltadas à saúde e bem-estar.





Para a idealização desse monumento, a equipe de pesquisa visitou diversas construções escalonadas pelo mundo. De acordo com Urandir Fernandes de Oliveira, presidente de Dakila Pesquisas, todos os estudos apontam que esses complexos arquitetônicos tiveram um grande valor para os povos antigos e ao contrário do que diz a ciência tradicional, suas funções estavam muito além de simples túmulos para proteger seus representantes.





“Essas construções são, na verdade, grandes máquinas quânticas, pois o formato escalonado é uma tecnologia ressonante que transforma as vibrações deste sistema em energia. Elas foram erguidas respeitando cálculos matemáticos, posicionamentos estratégicos e topográficos, além de considerar também a malha magnética e seu alinhamento com as constelações”, afirma Urandir.





Por meio desta construção, os pesquisadores de Dakila buscam comprovar o que ainda é considerado apenas teoria. Além de toda a parte comercial e de entretenimento, o monumento será um complexo laboratório para a realização de pesquisas e estudos práticos relativos ao conhecimento quântico, conversões de energias, campos eletromagnéticos, interferências sísmicas e cósmicas, partículas fotônicas e muito mais.





Conforme explica Adriana Andrade, coordenadora de projetos de Dakila Pesquisas, o monumento escalonado é um empreendimento único no mundo em função das razões pelas quais está sendo construído.





“Uma construção milimetricamente projetada para o desenvolvimento de conhecimentos perdidos e até então inexplicados que, com certeza, mudará o rumo da nossa história. Para entender o presente é necessário resgatar o passado, e dessa forma, antecipar um futuro mais significativo e promissor para todos nós. Somente através do conhecimento podemos transformar a nossa realidade. Essa construção escalonada será um grande laboratório para produção de conhecimentos, tecnologias e soluções. Podemos garantir que a transformação que esperamos já começou” explica.

Único no Brasil, Monumento Escalonado de Zigurats irá fomentar turismo e ciência ©Silas Ismael





Por que em MS?





A exemplo das demais edificações escalonadas e piramidais pesquisadas, o projeto arquitetônico deste monumento também segue critérios específicos, a começar pelas medidas e o posicionamento geográfico.





Em relação à sua localização, ela está posicionada estrategicamente entre as coordenadas 19 graus latitude sul. Por se tratar do ponto nevrálgico (vórtice de energia) mais forte de todo o sistema Terra, essa posição foi ajustada e centralizada considerando o norte eletromagnético do futuro, ou seja, já prevendo a próxima inversão dos polos.





“Este projeto compreende inúmeras propriedades e funções que beneficiarão a humanidade em todos os sentidos. Um empreendimento reconhecido pelo ousado propósito de se tornar um multiplicador de conhecimentos, tecnologias e inovações que transformarão vidas, apontando novos caminhos para um futuro que começa agora. Inegavelmente uma construção que impressiona pela sua magnitude e certamente não há nada no mundo moderno que se assemelhe a uma construção com estas finalidades”, pontua o presidente de Dakila Pesquisas.





Adriana Andrade ressalta que a construção já está impactando de forma positiva no desenvolvimento da região, fomentando negócios, gerando empregos e contribuindo para uma nova forma de turismo, voltado ao conhecimento e pesquisas. “O estado irá se beneficiar deste empreendimento que contribuirá para o progresso e que, inclusive, já está atraindo olhares de muitos investidores, turistas e pesquisadores”, conclui.





