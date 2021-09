TRÊS LAGOAS| Prefeito discute projetos com o Subsecretário da Juventude do Estado

O Prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, recebeu em audiência na manhã desta segunda-feira (27), o subsecretário de Políticas Públicas para a Juventude do Governo do Estado, Ian Araújo.





A reunião teve o objetivo de estreitar as relações institucionais entre a Subsecretaria e Três Lagoas, no intuito de fomentar o Município de projetos voltados especialmente para os jovens.





Um dos principais assuntos discutidos foi o andamento do Projeto Educacional 4.0., programa que leva em consideração os desafios e oportunidades por meio da capacitação profissional, acesso ao conhecimento e desenvolvimento de habilidades que sejam capazes de aumentar a empregabilidade dos jovens no atual mercado de trabalho.





Os gestores falaram também sobre a instalação de praças e projetos que beneficiam a saúde mental. Conforme o Prefeito, “no que diz respeito à juventude, a administração também está sempre discutindo projetos, desenvolvendo ações e colocando em prática através da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (SEJUVEL)”.





Antônio Rialino Medeiros, secretário de Esporte, afirmou que o subsecretário veio discutir vários projetos que já estão sendo tratados com total apoio do prefeito Angelo Guerreiro.





Ian Araújo frisou que a Subsecretaria do Governo do Estado reconhece o trabalho que a atual gestão vem fazendo em todos os segmentos e investindo na juventude do Município. “Esse investimento não é desperdício, pelo contrário, é o futuro de Três Lagoas que está aqui presente”, disse Ian Araújo.





Participaram também do encontro, representando o Conselho da Juventude de Três Lagoas - Wellington Hernandes; Júnior Cardoso - Coordenador do Programa Movimenta Juventude; Josi Serrado e Valter Dias, da Sejuvel.





