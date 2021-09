TRÊS LAGOAS| Município cria Central de Regulação Hospitalar que passa a gerenciar leitos públicos da microrregião

Assim como a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) já faz com exames e cirurgias, agora passará a regular os leitos hospitalares públicos da microrregião que, de acordo com o Plano Diretor Regional (PDR), Três Lagoas é sede, atendendo a população local, bem como de Água Clara, Selvíria, Brasilândia, Santa Rita do Pardo e Bataguassu.





A Central de Regulação Hospitalar começa a operar, 24h por dia, nesta quinta-feira (09) na Rua Manoel Rodrigues Artez, 520 – Jardim Primaveril e atende pelo telefone (67) 3929 1863 e e-mail creg.hospitalar@treslagoas.ms.gov.br . Para a secretária da pasta, Elaine Fúrio, isso é a realização de grande sonho.





“Isso era um grande anseio nosso enquanto gestores municipais de saúde, permitindo otimizar os resultados de regulação de acesso a porta de entrada nos hospitais referenciados de acordo com os serviços ofertados e a necessidade imediata da população, o que facilita muito todo o processo”, comentou.





Para a coordenadora geral, enfermeira Patrícia Gonçalves de Lima Cordeiro, a Central de Regulação Hospitalar vem para organizar o encaminhamento dos pacientes da Microrregião de Saúde de Três Lagoas para a unidade Hospitalar.





“Toda regulação do acesso é realizada através de um sistema extremamente completo e online que reúne as informações mais importantes em uma só plataforma, organizando o acesso aos serviços oferecidos, com base nos princípios de equidade e integralidade do SUS”, explicou Patrícia.





ATRIBUIÇÕES





De acordo com documento que justifica a criação da Central de Regulação Hospitalar, as atribuições do Complexo Regulador, conforme a Política Nacional de Regulação, é fazer a gestão da ocupação de leitos e agendas dos estabelecimentos de assistência à saúde, bem como absorver ou atuar de forma integrada aos processos autorizativos.





Além disso, o documento traz ainda que é de responsabilidade da Central efetivar o controle dos limites físicos e financeiros dispostos em arranjos regionais de pactuação, além de estabelecer e executar critérios de classificação de risco e executar a regulação médica do processo assistencial seja ambulatorial ou hospitalar.





MICRORREGIÃO





Três Lagoas hoje é sede, pois o PDR dividiu o estado de Mato Grosso do Sul em 4 regiões de saúde e 11 microrregiões, sendo Três Lagoas uma dessas. Com isso, o Município tem uma gama de responsabilidades previstas nas normas e, uma delas, é regular sua capacidade instalada da rede própria ou de sua microrregião.





“Três Lagoas já o faz isso com os exames e consultas, mas ainda não fazia com os leitos hospitalares de sua rede contratualizada, o que ficava a cargo do governo do Estado de Mato Grosso do Sul”, enfatizou a diretora de Relações Institucionais da Saúde, Rosalba Maria do Nascimento.









ASSECOM