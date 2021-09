TRÊS LAGOAS| Está entre as 49 cidades de MS que paga salário aos professores acima do piso nacional

Recentemente, a Federação dos Trabalhadores da Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS) divulgou ranking dos municípios sul-mato-grossenses quanto ao pagamento do piso salarial aos profissionais da educação do magistério, estabelecido nacionalmente pela Lei N. 11.738/2008.





Nesta lista, o órgão apresentou a relação dos 49 municípios que cumprem esta Lei, estando Três Lagoas entre as quatro cidades que pagam valor acima do piso nacional aos profissionais municipais, com valores quase iguais a Campo Grande e Angélica.





Os profissionais da rede estadual também são contemplados. Quando comparados com os educadores municipais, Mato Grosso do Sul fica em segundo lugar. Em MS, 29 cidades pagam piso inferior ao nacional.





Atualmente, os servidores da Educação do magistério de Três Lagoas recebem R$ 4.185,18 referente a 40 horas semanais e 1/3 de hora atividade, uma vantagem de 43,27% sobre o piso nacional, determinado R$ 2.886,24, que foi reajustado a partir de 1º de janeiro de 2020 em 12,84% e pelo cumprimento de 1/3 de hora-atividade.





Para o prefeito Angelo Guerreiro, os investimentos realizados em sua gestão na Educação incluem o pagamento justo aos profissionais. “São inúmeras reuniões, tratativas com os sindicatos e com a própria classe trabalhadora que estabeleceu este piso no Município, sendo que nosso compromisso se estende aos servidores que realizam um trabalho de excelência e dedicação nas nossas escolas e CEIs. Não é presente, é reconhecimento diante dos números que a nossa Educação tem atingido no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e pela satisfação dos nossos alunos”, concluiu.





No setor da Educação, além do aumento salarial dos professores, os investimentos da Administração Municipal incluíram as reformas e readequações de todas as unidades de ensino do Município, a construção e inauguração da Escola Municipal “Elaine de Sá Costa” e CEI “Novo Oeste” e agora, a readequação e ampliação do prédio que abrigará os alunos da extensão da CEI “Cida Castro”, no Distrito de Arapuá.





ASSECOM