Terça-feira de tempo instável com ventos fortes e chuva em Mato Grosso do Sul

A partir desta terça-feira (14) o tempo fica instável em Mato Grosso do Sul, podendo chover em diversas regiões do Estado, exceto na faixa norte e leste.





Podem ocorrer tempestades isoladas principalmente no Sul e Oeste do Estado. Porém os acumulados serão baixos, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).





"No primeiro período de 13 a 21 de setembro, existe a probabilidade de chuva moderada com acumulados de chuva entre 10-20 mm para a porção extremo sul da região sudoeste devido a atuação de frente fria, aliado a passagem de cavados e ao transporte de umidade. No restante do estado, há probabilidade de pancadas de chuva isoladas até 10mm", diz trecho da previsão estendida assinada pela coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes.





Um dos destaques é que a chuva deve vir acompanhada de rajadas de vento que podem atingir entre 40 km/h a 70 km/h na parte oeste, sul e central.





As recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia para as rajadas de vento são: não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.





As temperaturas tendem a continuar elevadas, com máximas próximas dos 40°C, especialmente na região pantaneira.





Durante a tarde os níveis de umidade relativa do ar ficam bastante baixos, podendo ficar entre 30-20%.









Por: Mireli Obando