Terça-feira de tempo firme com destaque para as máximas acima de 35°C em MS

O tempo volta a ficar firme na maioria das regiões sul-mato-grossenses nesta terça-feira (28). O sol aparece entre poucas nuvens durante todo o dia, exceto no extremo sul, onde a tarde terá maior nebulosidade.





Pela manhã o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima ainda indica a probabilidade de ocorrência de pancadas de chuvas nas regiões centro-norte, leste e nordeste do estado pela manhã devido a atuação de um cavado em médios níveis.





Com a elevação das temperaturas e pouca nebulosidade sobre o Estado, os níveis de umidade relativa do ar despencam durante a tarde, podendo chegar a casa dos 20%. O índice ideal é de a partir de 40%, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).





A ingestão extra de água é importante para pessoas de todas as idades, especialmente para crianças e idosos.





O destaque mais uma vez será o calor. O dia pode começar com temperaturas mínimas de 20°C, mas durante a tarde as máximas tendem a ficar entre 35°C a 40°C.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições de tempo e temperatura esperados para Mato Grosso do Sul nesta terça-feira.





Por: Mireli Obando