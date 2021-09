TCE-MS abre inscrições para curso Gestão Arquivística de Documentos

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo, oferece a partir do dia 14 de setembro o curso EAD “Gestão Arquivística de Documentos (GAD) conceitos e aplicação”. O instrutor será o especialista da Secretaria de Tecnologia da Informação do TCE-MS, Jonathan Aldori Alves de Oliveira.





Em 20 horas aula, serão apresentados aos jurisdicionados, servidores e à sociedade, os conceitos necessários de tecnologia da informação (TI) para a segurança, integridade e disponibilidade de dados essenciais as atividades dos órgãos públicos do Brasil; alguns conceitos de gestão arquivista de documentos eletrônicos; planejamento, implantação; principais legislações brasileiras, políticas, procedimentos e normas aplicáveis aos documentos eletrônicos.





A coordenadora-geral da Escoex, Sandra Rose Rodrigues, destaca que “o curso contribuirá com o cumprimento das normas vigentes para atendimento de critérios relacionados ao arquivamento e guarda de documentos oficiais, utilizando as ferramentas de TI, atribuindo agilidade e celeridade ao trabalho”.





Por: Olga Mongenot





