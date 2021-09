Sol brilha forte em todo Mato Grosso do Sul neste domingo (5)

Uma massa de ar seco e quente predomina sobre todo Mato Grosso do Sul neste domingo (05). Será um dia de muito sol, temperaturas elevadas e tempo firme em praticamente todas as áreas do Estado.





Alguns pontos das regiões sudoeste, pantaneira, e extremo sul terão nebulosidades que podem provocar pancadas de chuva fraca e isolada, porém os acumulados serão baixos, em torno de 5 mm para essas áreas devido a aproximação de uma frente fria.





As temperaturas seguem altas em todo o estado, podendo atingir valores de até 38ºC na região pantaneira, 37ºC na porção norte da região centro-norte, 39ºC na região leste, 35ºC na região sudoeste e na capital 36ºC.





Já os níveis de umidade relativa do ar podem variar entre 10-30% neste domingo, especialmente nos setores leste, centro-norte e região pantaneira.





Na Capital o sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas variam entre 24°C a 34°C neste domingo.









Por: Mireli Obando