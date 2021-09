Senador Nelsinho Trad conquista mais de R$ 1 milhão para Educação em Campo Grande

Os recursos federais serão utilizados para compra de mesas e cadeiras escolares

O senador Nelsinho Trad (PSD) conquistou, nesta semana, a liberação de R$ 1,1 milhão de reais, de recursos federais para Mato Grosso do Sul. Desses valores, R$ 1.054.000,00 do Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação (FNDE) para Campo Grande e cerca de R$ 50 mil do Ministério da Saúde para obras de reforma de unidade de atenção especializada em saúde no município de Laguna Carapã.





Da verba do FNDE, estão previstas a aquisição de mesas e cadeiras para escolas da Rede Municipal de Ensino. A secretária de Educação Elza Fernandes comemorou pela liberação dos recursos federais. O pedido foi feito no início de 2020. “Foi muito importante a atuação do senador Nelsinho Trad, porque estamos aguardando desde o ano passado por novos conjuntos mobiliários”, disse a secretária.





Atualmente, são 109 mil alunos na Rede Municipal de Ensino, distribuídos em 203 unidades do Ensino Fundamental e Infantil. No FNDE, ainda estão programados mais R$ 1,3 milhão de valores previstos para atender Campo Grande. “Vamos continuar trabalhando pela liberação de toda a verba para atender todas as unidades escolares com novos mobiliários (conjunto de mesas e cadeiras)”, comentou o senador Nelsinho Trad.





Em dois anos e 8 meses de mandato no Senado Federal, o senador Nelsinho Trad já conquistou R$ 61 milhões de recursos federais (de emendas individuais dele e de projetos apresentados por parlamentares em anos anteriores – hoje sem mandatos) para Campo Grande. Além desses pagamentos, o senador conseguiu R$ 124 milhões em financiamentos para Capital e R$ 191 milhões de empenhos e pagamentos de emendas da bancada federal de Mato Grosso do Sul. “Já são mais de R$ 375 milhões de recursos federais, entre valores pagos e emendas empenhadas, garantidos para Campo Grande”, destacou o senador Nelsinho Trad que até o aniversário da cidade, no último dia 26, divulgou como presente o montante de R$ 220 milhões que já saltou para esse novo valor.





Laguna Carapã





No município de Laguna Carapã, foram liberados R$ 49,915,00 para reforma de unidade de saúde. Esse projeto, segundo o senador Nelsinho Trad, já recebeu R$ 249 mil e, ainda, tem R$ 150 mil para serem liberados pelo Ministério da Saúde.





Além desses valores, Laguna recebeu R$ 50 mil do FNDE e outros R$ 50 mil do Ministério da Cidadania.





