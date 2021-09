Senador Nelsinho Trad comemora aprovação de seu Projeto de Lei na Câmara Federal que denomina o nome do Aeroporto da Capital de Ueze Elias Zahran

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS), autor do projeto de lei 2.695/21, do Senado Federal, que denomina o Aeroporto Internacional de Campo Grande de Ueze Elias Zahran, comemorou a aprovação, na tarde desta terça-feira, na Câmara dos Deputados. A matéria vai seguir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. “A nossa iniciativa resgata a memória de um empreendedor, de um homem que viveu além do seu tempo, é uma justa homenagem”, destacou o senador Nelsinho Trad, que aguardava por esse resultado.





No começo do mês passado, antes de vir para inauguração das obras de ampliação do aeroporto, o senador Nelsinho Trad apresentou a proposta ao Plenário do Senado e os parlamentares aprovaram o nome para o local. Para o autor do projeto, é fundamental o reconhecimento ao empresário Ueze Zahran, que nasceu em Bela Vista, na fronteira com o Paraguai, no dia 15 de agosto de 1924, e se transformou em empresário de renome mundial pela visão de futuro e empreendedorismo. Ueze Zahran morreu em 2018, aos 94 anos, deixando um legado de pioneirismo. “O homem de negócios que o Brasil e o mundo conheceram sempre foi um visionário com olhar voltado para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul", justificou o senador ao apresentar a proposta em Brasília.





Quase dois meses depois, sob a relatoria do deputado Beto Pereira (PSDB-MS), o projeto entrou em votação e foi aprovado. “Sempre teve como princípio oferecer qualidade de vida a seus trabalhadores, principalmente aqueles que não tiveram oportunidades de estudo, criando programa de bolsas de estudo e oferecendo cursos de língua estrangeira, de graduação e pós-graduação e educação infantil para os filhos dos funcionários”, disse o deputado Beto Pereira.





A marca de Ueze Zahran, segundo o senador Nelsinho Trad, vem dos princípios que o levaram às muitas conquistas, eternizadas com o seu nome em local de passagem para milhares de pessoas. “Recebeu prêmios por seu trabalho incansável e persistente pelo desenvolvimento do país e pautado pela ética nos negócios”.​





ASSECOM