Senador Nelsinho Trad acompanha o ministro do turismo em MS

Na visita ao município de Bonito, o parlamentar recebe o título de cidadão bonitense

O senador Nelsinho Trad acompanhou o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, em visita a Mato Grosso do Sul. Em dois dias, conversaram com autoridades de Ponta Porã, participaram da Expoagro Digital em Dourados, percorreram as belezas turísticas de Bonito e Jardim e, ainda, receberam condecorações na Câmara Municipal de Bonito.





Durante a solenidade, o ministro entregou cheques simbólicos para divulgação do Fundo Geral de Turismo, a linha de financiamento para micro, pequenas e médias empresas enfrentarem os impactos da pandemia. Para todo o país, serão liberados R$ 1,2 bilhão, R$ 521 mil para regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste e R$ 50 milhões da Cresol Sicopper para alguns estados do Sul, Nordeste e Centro Oeste. “O Ministério do Turismo transfere os valores com vista a apoiar a recuperação do setor de turismo na região comprometido pela pandemia da covid-19”, disse o ministro.





A comitiva do ministro também conheceu o sistema de Estação de Tratamento de Esgoto de Bonito e visitou as obras de pavimentação da cidade. Em 2 anos e 8 meses de mandato do senador Nelsinho Trad, Bonito recebeu R$ 2,5 milhões. Desses valores, R$ 1,7 milhão vieram do Ministério do Turismo. “O ministro ficou satisfeito com os investimentos no município para atração de mais visitantes”, disse o senador Nelsinho Trad.





Cidadão Bonitense





Durante a solenidade na Câmara Municipal de Bonito, o ministro Gilson Machado Neto recebeu o Prêmio Piraputanga pelo desenvolvimento da região. O senador Nelsinho Trad ganhou o título de "Cidadão Bonitense", aprovado em outubro de 2019, pela Câmara Municipal por proposição do vereador Pantera. “Eu fui comunicado pelos vereadores no fim do ano de 2019 e combinamos que eu receberia no início de 2020. Veio a pandemia e, só agora, com a maioria da população vacinada e protocolos de biossegurança, houve a condecoração. Sinto-me honrado com o título”, disse o senador Nelsinho Trad.​

