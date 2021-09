Semana começa com quatro concursos abertos e salários chegam a R$ 28 mil em MS

O ano ainda não acabou e os concurseiros podem ficar animados, pois ainda há oportunidades pela frente. Em Mato Grosso do Sul, há quatro concursos e processos seletivos abertos, com salários de até R$ 28 mil.





O destaque da semana é o concurso da DPE-MS (Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul), que abriu inscrições nesta semana e tem o salário mais alto. Confira detalhes sobre os editais:





Caixa Econômica Federal





A Caixa Econômica Federal abriu concurso público com 1.100 vagas em todo o país. O concurso é para o cargo de técnico bancário e exclusivo para PcD (Pessoas com Deficiência). O salário é de R$ 3 mil e há 15 vagas em Mato Grosso do Sul.





Para participar, o candidato deve ter ensino médio completo. As funções para o cargo incluem prestar atendimento ao público, realizar negócios, comercializar serviços, identificar clientes, efetuar atividades administrativas e operações bancárias, elaborar documentos e correspondências.





O salário é de R$ 3 mil para jornada de 30 horas semanais. Além do salário, o funcionário tem participação nos lucros ou resultados, plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio-refeição/alimentação, vale-transporte, auxílio-creche, possibilidade de ascensão profissional, acesso a ações de capacitação e desenvolvimento. Conforme edital, 20% das vagas serão para pessoas com deficiência pretas e pardas.





O candidato classificado no concurso terá ordenação por cargo, polos/macropolos/UF, de acordo com a sua opção no ato da inscrição. As provas serão em Campo Grande e Dourados. As inscrições estão abertas seguem até o dia 27 de setembro, no site. A taxa de inscrição é de R$ 30.









DPE-MS





A DPE-MS (Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul) abre, nesta segunda-feira (13), as inscrições em concurso público com sete vagas imediatas para defensor público. O salário inicial é de R$ 28.884,20.





Do total de oportunidades, cinco são para ampla concorrência e duas para cotistas negros. Haverá ainda a formação de cadastro de reserva. Os aprovados poderão ser convocados durante todo o prazo de validade do concurso, mediante necessidade e orçamento disponível. A carreira de defensor público tem como requisitos: bacharelado em Direito e três anos de atividade jurídica.





As inscrições devem ser feitas até o dia 18 de novembro, pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV) . O primeiro passo é preencher o formulário com todas as informações solicitadas e depois pagar a taxa, no valor de R$ 250, até 19 de novembro. Terão direito à isenção da taxa: desempregados e carentes, que realizaram doação de sangue, doação de medula óssea, convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral a participar do pleito eleitoral.





Para solicitar a isenção será preciso completar requerimento específico até 24 de setembro, pelo portal da FGV. Além de enviar a documentação comprobatória das condições. A banca organizadora analisará os documentos e divulgará o resultado dos pedidos de isenção em sua página na internet.









CAU-MS





O CAU-MS (Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul) continua com inscrições abertas em concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva. As vagas são para nível médio e superior, com salários que chegam a R$ 6,6 mil.





As oportunidades são para arquiteto e urbanista, advogado, analista de comunicação, contador e profissional de suporte técnico. Os salários variam de R$ 1.814,72 a R$ 6.600. Dos benefícios concedidos atualmente em vigor, estão disponíveis, por exemplo, auxílio-alimentação de R$ 410 por mês e vale-transporte.





As inscrições deverão ser feitas pelo site até o dia 19 de setembro. A taxa será de R$ 90 para os empregos de nível superior; e R$ 73 para os empregos de nível médio. As provas serão aplicadas na data provável de 17 de outubro.









Prefeitura de Caracol





A Prefeitura de Caracol, a 384 km de Campo Grande, abriu processo seletivo para contratação de seis motoristas de transporte escolar. Os trabalhadores irão atuar na área rural e o salário é de R$ 969,65.





Conforme o edital, o candidato deve ter pelo menos 21 anos e nível fundamental completo. O interessado deve ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria D. O profissional será jornada de 40 horas semanais.





As inscrições estão abertas e seguem até o dia 14 de setembro, no setor de Recursos Humanos da Prefeitura, na avenida Libindo Ferreira Leite, nº 251, Centro. As inscrições podem ser feitas das 7h às 11h e das 13h às 17h.