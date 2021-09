Sem chuva, final de semana terá calor de 40°C e umidade do ar que exige cuidados

Mesmo não parecendo, a estação oficial ainda é o inverno, que começa a se despedir dando lugar a primavera que começa oficialmente na próxima quarta-feira (22). Os destaques do último final de semana do inverno, serão o calor que pode até passar dos 40°C em algumas áreas e o tempo seco que reacende o alerta de cuidados com a saúde e especialmente com as queimadas em Mato Grosso do Sul.





Com pouca nebulosidade o sol deve predominar em todo Estado. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as condições serão de tempo firme e sem probabilidade de chuvas devido a atuação de um anticiclone em médios níveis, que favorece movimentos subsidentes e dificulta a formação de grandes nuvens.





A partir desta sexta-feira (17) as temperaturas estarão em elevação no estado, podendo atingir valores de até 42ºC na região pantaneira, 39ºC na região centro-norte, 41ºC na região leste, 38ºC na região sudoeste e 38°C na capital, conforme o Cemtec.

Sem nebulosidade e com o sol brilhando forte, os níveis de umidade relativa do ar tendem a ficar bastante baixos nas horas mais quentes do dia. São esperados índices entre 10-35% para o final de semana, principalmente na porção norte das regiões pantaneira, centro-norte e leste.





O calor e o tempo seco demais acendem dois alertas que valem atenção: a saúde e os focos de queimadas. A negligência é uma das principais causas de incêndios, sejam eles urbanos ou nas florestas. Pequenos cuidados podem ajudar a preservar esse bem tão necessário para a sobrevivência humana, como evitar atear fogo, recolher folhas secas em terrenos, e não jogar bitucas de cigarro em locais onde há plantação.





Para aliviar o desconforto que o tempo seco provoca no corpo humano, é importante aumentar a ingestão de líquidos, umidificar ambientes, evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, além de redobrar os cuidados com idosos e crianças para evitar a desidratação. Além de ressecar a pele e mucosas, a baixa umidade favorece o surgimento de doenças respiratórias, podendo causar também irritações nos olhos, nariz e garganta.





Por: Mireli Obando