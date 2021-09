Polícia Civil do MS localiza base operacional e identifica membros da organização criminosa responsável pelo roubo dos aviões em Aquidauana

Passadas menos de 12 horas do roubo de três aeronaves que estavam hangaradas no Aeroclube de Aquidauana, a Polícia Civil, por meio de ações investigativas desempenhadas conjuntamente pelo DRACCO - DEPARTAMENTO DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO E AO CRIME ORGANIZADO, DRP-DELEGACIA REGIONAL DE AQUIDAUANA e 1°DP-PRIMEIRA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE AQUIDAUANA localizou o local usado pela organização criminosa responsável pelo roubo de três aeronaves que estavam hangaradas no Aeroclube de Aquidauana.





Até o presente momento já é considerado identificado que o líder da organização criminosa, a quem coube a autoria intelectual e material do crime, é um perigoso foragido do sistema penitenciário estadual, inclusive com passagens anteriores por crimes semelhantes.





Apurou-se ainda que a esposa do líder do grupo criminoso participou do crime e o responsável pelo imóvel que serviu de base operacional para os criminosos identificados como Brasileiros e Bolivianos. Ambos foram devidamente qualificados.





A Polícia Civil também considera esclarecido que o paradeiro dado às aeronaves foi o estrangeiro, inclusive já se sabe o país de destino.





As investigações conjuntas pelas Unidades da Polícia Civil seguem em andamento para apurar a qualificação dos demais integrantes do grupo.





A Direção do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado já inaugurou providências visando o desembaraço diplomático, necessário à prisão dos criminosos e recuperação das aeronaves subtraídas.





Apesar do curto espaço de tempo do roubo ocorrido, há vasto material investigado que demonstram a materialidade delitiva e sua autoria, as quais serão materializadas no decorrer do inquérito policial através de laudos periciais e provas testemunhais.





