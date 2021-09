Parque dos Poderes “fecha” a partir desta segunda para intensificar reforma

©EDEMIR RODRIGUES

Para intensificar os serviços de revitalização, o Parque dos Poderes estará fechado a partir desta segunda-feira (6) especificamente nas avenidas que dão acesso às principais repartições públicas, como Governadoria e Assembleia Legislativa.





Nesta segunda e terça-feira (7) os operários que trabalham na obra estarão empenhados em dar mais agilidade na execução dos serviços, aproveitando o menor trânsito por causa do feriado da Independência. É importante destacar, também, que o projeto Amigos do Parque, que consiste em fechar algumas ruas para a prática de exercícios e passeio, estará suspenso no feriado.





Estarão totalmente interditadas as ruas: Desembargador Leão Neto do Carmo, Marcelo de Castro Fontes Júnior, Waldir dos Santos Pereira e André Junqueiras Fortes. A Avenida do Poeta estará bloqueada entre a rotatória do Condomínio Beirute e a rotatória da Agesul.





Equipes do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (DETRAN-MS), realizarão rondas nestes locais para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito.





Veja abaixo, no mapa, como ficará a interdição:













Por: Joilson Francelino