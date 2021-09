PARANAÍBA| Prefeito participa de lançamento do Programa +Crédito MS

© DIVULGAÇÃO

O prefeito de Paranaíba Maycol Queiroz participou, na última sexta-feira, 10, da solenidade de liberação das operações do Programa +Crédito MS (Programa Estadual de Microcrédito Produtivo e Orientado), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.





O evento ocorreu no auditório da Governadoria e contou com a participação de prefeitos, deputados estaduais e federais. O crédito é concedido por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab).





O +Crédito MS integra o Programa “Retomada MS”, megapacote de investimentos na ordem de R$ 800 milhões, que vai apoiar os setores mais atingidos pela crise da Covid-19. Os benefícios previstos abrangem três eixos: auxílio financeiro, medidas fiscais e microcrédito, e representam a maior investida contra os impactos econômicos provocados pela pandemia.





No ato, os primeiros tomadores, todos empreendedores de pequenos negócios, receberam das mãos do governador Reinaldo Azambuja um cheque simbólico, com o valor do crédito aprovado. O tomador poderá fazer o pagamento em até 24 (vinte e quatro) vezes, incluindo carência de até 06 (seis) meses, com juros subsidiados integralmente pelo Estado.





Os recursos adquiridos por meio do +Crédito MS devem ser utilizados para o financiamento das atividades dos pequenos negócios, com o objetivo de auxiliar o empreendedor nesse momento de dificuldade e facilitar o processo de retomada das atividades econômicas no Estado.





Por: Luana Chaves