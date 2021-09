PARANAÍBA| Prefeito entregou 50 escrituras de imóveis no Jardim América I, II e III

©Antônio Agostinho

Na tarde desta segunda-feira, 13, o prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, reuniu moradores dos bairros Jardim América I, II e III para entregar a titulação de seus imóveis. Ao todo, 50 pessoas receberam o documento que garante a posse definitiva de suas casas.





A ação em parceria com a AGEHAB (Agência de Habitação Popular) de Mato Grosso do Sul ocorreu no Gabinete, com a participação do Diretor do Departamento de Habitação, Alexsandro Melo, dos vereadores Dr. Fernando Castro e Gilson Santana e do coordenador regional do Governo do Estado, Adriano Caçula.





Na oportunidade, o prefeito Maycol Queiroz parabenizou as famílias e ressaltou que é objetivo de seu governo escriturar todos os imóveis e terrenos em situação irregular. Ele agradeceu o trabalho da secretária de Obras, Milene Nagliati, e toda a sua equipe de Habitação, bem como a parceria do Governo do Estado, por intermédio da AGEHAB e Secretaria de Estado de Infraestrutura, representadas respectivamente pela diretora-presidente Maria do Carmo e secretário de Infraestrutura Eduardo Riedel.





Moradores do Jardim América encontravam-se irregular há mais de 15 anos. O programa de Regularização Fundiária é previsto pela Lei Federal 13.465/2017.





Meirey Rose Mariano Josino, por exemplo, residia há 13 anos no Jardim América apenas com Termo de Doação. Ela agradeceu a ação da Administração Municipal. “É maravilhoso, porque a casa não tinha documentos, nada falando que é minha. Construi muita coisa depois que ganhei. Agora, pelo menos a gente fica com a consciêncua tranquila, tira um peso das costas. Estou muito feliz e agradecida”.





Veja aqui como foi o ato: http://www.paranaiba.ms.gov.br/site/evento?id=331-entrega-de-escrituras-de-50-casas-do-bairro-jardim-amy-rica





Por: Luana Chaves





