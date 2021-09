Nova frente fria pode trazer mais chuva a Mato Grosso do Sul ao longo da semana

O avanço de uma nova frente fria ao longo desta semana aumenta as condições para chuva em algumas regiões do País, inclusive no Centro-Oeste. Conforme o Climatempo, os acumulados não serão suficientes para reverter o quadro de seca.





Modelos meteorológicos mostram que a frente fria começa a avançar ao longo da terça-feira (14), já provocando chuva em Mato Grosso do Sul, especialmente na região sul, onde a chuva pode vir forte e acompanhada de raios, trovoadas e rajadas de vento, segundo o Climatempo.





Para esta segunda-feira (13), o destaque ainda será o tempo firme e seco em todo Mato Grosso do Sul. O sol aparece entre nuvens e as temperaturas seguem com tendência de rápida elevação.





A semana começa com registro de grande amplitude térmica em todas as áreas. As temperaturas podem registrar mínimas de 22°C a 27°C, enquanto as máximas podem ficar entre 35°C e 40°C.





Os níveis de umidade relativa do ar tendem a ficar bastante baixos hoje, com variação entre 40-10%, sendo os menores índices esperados para as regiões norte e leste as mais secas.





Confira abaixo as temperaturas estimadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a Capital e algumas regiões do Estado nesta segunda-feira.





Campo Grande: 25°C | 35°C





Dourados: 24°C | 39°C





Ponta Porã: 23°C | 39°C





Três Lagoas: 25°C | 41°C





Paranaíba: 24°C | 40°C





Coxim: 26°C | 40°C





Corumbá: 26°C | 41°C





Por: Mireli Obando