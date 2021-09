Nos 243 anos de Ladário deputado Barbosinha mostra ações que seu trabalho tem levado ao município

A cidade comemora nesta quinta-feira seus 243 anos de fundação ©Prefeitura de Corumbá

Situado na região pantaneira do estado de Mato Grosso do Sul, na margem direita do Rio Paraguai, o município de Ladário, completa nesta quinta-feira (2), 243 anos de fundação. A cidade fica distante 419 km da Capital, no coração do Pantanal sul-mato-grossense, além de estar situada a 12km da Bolívia.





O deputado Barbosinha (DEM-MS) aproveitou a data para parabenizar a população do município e contabilizar as ações e seu trabalho em favor dos ladarenses.





“Tenho muito orgulho de ter trabalhado para levar ações em áreas tão fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pessoas de Ladário como a segurança pública e o abastecimento de água e saneamento. Ao longo desses anos de vida pública sempre estive atuando para levar investimentos que, com certeza, contribuíram para todos que moram e trabalham no município. Que esses 234 anos da minha querida Ladário possam ser muito bem comemorados, e aproveito para renovar meu compromisso na construção de uma cidade que tanto amamos, merecemos e queremos. Contem comigo”, celebrou o deputado Barbosinha.





Ações do Barbosinha em Ladário





Enquanto deputado, Barbosinha já garantiu emenda parlamentar destinada à Prefeitura Municipal, direto ao Fundo Municipal de Saúde para compra de equipamentos como autoclave, inalador, medidor de pressão arterial, cadeiras de roda, luminárias, aparelho eletrocardiógrafo e bobina para ecógrafo.





Quando foi secretário de Justiça e Segurança Pública do Governo do Estado, Barbosinha viabilizou ao município 3 viaturas para reforçar as ações das Polícias Civil e Militar de Ladário, atendendo, assim, as ações de combate à criminalidade na cidade, deixando a população mais segura e dando melhor infraestrutura para o trabalho dos agentes de segurança.





No saneamento, os investimentos assegurados por Barbosinha, no período que comandou a empresa de saneamento do Estado, Sanesul, somam R$ 11.991.235,32. O deputado viabilizou a implantação da estação de tratamento de esgoto, garantiu 40.433 metros de rede coletora de esgoto, 2.789 novas ligações domiciliares de esgoto, execução de serviços de escavação de valas em rocha.





Para melhorar o abastecimento de água em Ladário Barbosinha viabilizou a implantação da Estação de Tratamento de Água, 1.475 metros de novas redes de distribuição de água, além de reabilitar reservatórios, estação de tratamento já existente e adquiriu áreas para implantação das Estações de tratamento de água e de esgotamento sanitário, bem como veículos e novos equipamentos para a Sanesul de Ladário.





Com economia voltada à pecuária, pesca, turismo e no transporte de navegação a cidade de Ladário ainda dispõe de riquezas naturais como ferro, manganês, calcário, areia e argila.





Os atrativos culturais de Ladário, como o Sítio Arqueológico, a Casa do Artesão e o Pátio Ferroviário resgatam a história da cidade e a reavivam na memória dos moradores e visitantes. Uma das grandes atrações turísticas do local é o Rio Paraguai, que oferece pesca, passeios e safáris fotográficos para quem visita o município.





ASSECOM