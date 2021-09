Morre o ex-deputado de MS Ary Rigo depois de cair em casa e ficar em estado grave no hospital

Internado no Hospital da Unimed de Campo Grande, desde a madrugada de segunda-feira (27), o ex-deputado estadual Ary Rigo, 74 anos, faleceu no início da tarde desta quinta-feira (30).





Ele havia sido levado para o hospital depois que caiu no banheiro do quarto e sofreu traumatismo craniano. Devido a uma hemorragia, passou por duas cirurgias no cérebro para estancar o coágulo que se formou. Ary Rigo, segundo o genro, Daniel Navarro, sofreu uma parada cardíaca. "A frequência cardíaca estava baixa".





A família ainda aguarda trâmites para a liberação do corpo no hospital para então decidir como fará o velório e sepultamento.





A trajetória política de Rigo se confunde com a fundação de Mato Grosso do Sul. Gaúcho de Passo Fundo (RS), ele se formou em Agronomia no Rio de Janeiro e veio para o Estado. Em 1979, ajudou a fundar a Assembleia Legislativa e participou da elaboração da Constituição do Estado.





Foi vice-governador nos anos de 1991 a 1994, na gestão de Pedro Pedrossian e esteve como um dos principais deputados estaduais da Assembleia Legislativa durante seus seis mandatos. Eleito quatro vezes pelo PTB e duas pelo PDT, o ex-deputado estava atualmente no PSDB. Integrou os principais cargos da Mesa Diretora.





Ele perdeu a eleição em 2010 e não disputou mais cargos políticos desde então.





Poucos sabem, mas o aniversário do ex-deputado é em maio. Só que o registro de nascimento está datado em novembro. Rigo deixa esposa e um casal de filhos.





Por Gabriela Couto e Anahi Zurutuza

