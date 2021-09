HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (18)

Áries - 21/03 a 20/04

Fantasias românticas esquentarão o clima no amor. Aproveite o sábado para curtir as delícias da intimidade, relaxar e soltar a imaginação. Se estiver só, novo romance poderá começar como amizade e despertar sonhos. Caminho aberto para novos relacionamentos pessoais e profissionais que chegarão para somar e transformar padrões. Sensibilidade alta, siga a intuição.





Touro - 21/04 a 2/05





Amizades carinhosas e empatia nas interações anunciam um sábado gostoso, temperado com muita emoção. Alguém falará fundo ao coração. Se estiver só, poderá se apaixonar novamente. Padrões de relação estarão em transformação nesta fase de revoluções e conquistas relevantes. Conte com estabilidade financeira e reconhecimento na carreira. Novos prazeres!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Projeção na carreira e rotina mais agradável darão confiança no futuro. Aproveite o sábado para visualizar onde quer chegar e apostar num lifestyle saudável e equilibrado. Viagens favorecerão o amor. Um convite de longe animará o clima. Una a família, fortaleça as bases afetivas e torne a vida mais leve, com conforto e segurança. Prestígio e poder de influência em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





Troque confidências com a família e planeje mudanças. Conversas íntimas inspirarão novos projetos. Aproveite o sábado para se fortalecer interiormente, cultivar a serenidade e aprofundar vínculos afetivos. Novos relacionamentos serão transformadores e despertarão seus melhores sentimentos. Encontre respostas existenciais e dê novo sentido à vida. Amor em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Conversas leves, animadas e carinhosas darão sabor ao sábado. Fortaleça sua rede de suporte e rompa barreiras nos relacionamentos. Novidades motivarão estudos, pesquisas e negócios. Renove a casa e os padrões de conforto. Detalhes e sutilezas farão diferença na experiência diária. Proximidade com irmãos e amizades sólidas criarão um clima protetor. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Antes de mais nada, fortaleça a saúde e a vitalidade com atividade física. A responsabilidade maior será com seu equilíbrio e bem-estar. Assuma hábitos saudáveis e torne a rotina mais gostosa. Talvez precise trabalhar ou planejar finanças e investimentos. Um sonho antigo poderá se concretizar e inaugurar novo ciclo de vida. Carreira em ascensão. Sucesso pela frente!



Libra - 23/09 a 22/10





O sábado será delicioso, com prazeres diferentes, alto astral e clima divertido no amor. Uma viagem ou programação criativa devolverá o entusiasmo e a alegria de viver. Objetivos pessoais incluirão planos de desenvolvimento, estudos e enriquecimento cultural. A busca por maior estabilidade financeira e afetiva inspirará decisões e novos projetos. Poder de conquista em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Carinho da família e soma de forças num projeto em comum trará otimismo e motivação neste sábado. Jogue a autoestima para cima e elabore planos. Antigas dinâmicas de relação não farão mais sentido. Renove os sentimentos e as escolhas. Vênus em seu signo anuncia surpresas e novidades no amor. Cuide da beleza, reinvente os looks e revele seus encantos!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Quebre a rotina, circule por lugares diferentes, solte a curiosidade e descubra novidades atraentes. Novas amizades e informações motivadoras agitarão este sábado. Movimente o corpo e areje a mente. Caminhos para o futuro estarão iluminados. Você poderá se engajar numa causa social e fazer a diferença. Pense coletivamente e espalhe energias positivas pelas redes.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Ótimo dia para compras, vendas e investimentos. Ligue o radar nas oportunidades e firme bons negócios. Uma proposta profissional passará por reavaliações. Talvez você mude de ideia sobre planos futuros e determine metas mais altas. Bom para iniciar um empreendimento que trará mais segurança e estabilidade financeira. Você poderá ganhar um presente especial hoje.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aproveite o sábado para viajar ou planejar o próximo roteiro de férias. Bom momento também para se conectar com alguém de outra localidade e encurtar a distância com videochamada ou compartilhamento de fotos. Autoestima, emoções à flor da pele, carisma e bom humor marcarão sua presença nas interações de hoje. Futuro com alguns temores. Decida planos com calma.



Peixes - 20/02 a 20/03





Sábado preguiçoso, sujeito a distrações e devaneios. Durma mais, relaxe, medite e siga as dicas dos sonhos. Bom para se fortalecer interiormente e recarregar as baterias, depois de uma semana um tanto confusa e cansativa. À noite, o coração falará mais alto, com a entrada da Lua em seu signo. Dê asas à imaginação e esquente a vida íntima com mais romantismo e magia.





Por: ROSA DI MAULO