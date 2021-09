HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (11)

Áries - 21/03 a 20/04

Fantasias, troca de confidências e cumplicidade esquentarão o clima da vida íntima neste sábado, o que convidará à privacidade e ao encantamento. Sensibilidade amplificada e sintonia com a espiritualidade proporcionarão momentos mágicos e relaxantes se estiver só. Aproveite para desenhar planos. Mudanças no papel profissional e novos projetos revelarão seu poder.





Touro - 21/04 a 2/05





Intensidade, paixão, sensualidade e carinho aprofundarão um vínculo especial. Aproveite o sábado para criar planos a dois e renovar os sentimentos no casamento. Emoções fortes despertarão sonhos românticos. Se estiver só, nova relação transformará padrões e incentivará mudanças positivas de vida. Fase de conquistas e de prazeres diferentes. Amor em alta!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Aproveite o sábado para cuidar da saúde e curtir os pequenos prazeres rotineiros. Ideias de trabalho surgirão nos momentos de concentração e de silêncio. Conte com grande criatividade e senso de humor e crie um clima alegre no convívio com a família. Valerá também fazer arrumações na casa e dar atenção aos detalhes. A harmonia cotidiana trará bem-estar e leveza.



Câncer - 21/06 a 21/07





Assuntos do coração estarão em destaque neste sábado. Aprofunde o diálogo com o par, aproxime amizades com conversas motivadoras e imprima energias positivas nos relacionamentos. O amor atingirá nova dimensão com troca de confidências e cumplicidade. Aos poucos, a confiança crescerá num envolvimento recente. Fase de mudanças. Brilhe e encante!





Leão - 22/07 a 22/08





Surpresas e imprevistos poderão acontecer simultaneamente. Espere por novidades de amigos e notícias de longe. Aproveite o sábado para reformulações na casa. Investir em itens de conforto será a meta neste sábado. Pesquise preços e opções. Valerá também definir planos com a família e apostar nos sonhos. Lembranças virão carregadas de emoção. Atenção aos resgates do passado.





Virgem - 23/08 a 22/09





O sábado trará informações preciosas e ideias atraentes. Amplie as comunicações, coloque a conversa em dia com amigos e investigue temas do seu interesse. Conversas instigantes poderão resultar em paixão se o coração estiver livre. Um ar de mistério envolverá o amor hoje. Vá mais fundo numa relação especial e descubra segredos. Poder de conquista em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Aproveite o sábado para fazer compras, planejar investimentos e ficar de olho nos negócios. O jogo de perder ou ganhar dependerá de boas estratégias. Ligue o radar nas oportunidades e tome decisões com rapidez. A proximidade de uma viagem levantará o astral. Aumente a sintonia com a sabedoria espiritual e a força interior. Um projeto pessoal poderá se concretizar.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Emoções fortes marcarão este sábado, que trará surpresas gostosas e clima mágico no amor. Aproveite para cuidar da beleza! Seus encantos e magnetismo estarão em destaque. Valerá renovar os looks e a imagem. Entre num novo grupo, inicie amizades e agite a vida social. Amigos trarão informações preciosas que darão no que pensar. Clima carinhoso em família.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Fim de semana gostoso para contemplar a natureza, meditar, ler um bom livro ou maratonar a nova temporada de um seriado instigante. Relaxe, respire, ceda à preguiça e dê asas à imaginação. Momento se atentar ao mundo interior, alimentar a alma com emoções positivas e recarregar as baterias. Carreira em ascensão e novos planos darão tranquilidade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Interações de hoje despertarão ternura. Dê atenção às amizades e inicie relações. A vida social ficará mais gostosa. Curta momentos agradáveis e carinhosos em ótima companhia. Surpresas e novidades num ambiente diferente também estarão no menu. Aproxime quem está distante com gestos generosos. Conexões com pessoas de fora estarão abertas. Viagem à vista!





Aquário - 21/01 a 19/02





Boas perspectivas nos negócios e na carreira. O sábado trará visão de futuro e decisões de mudanças. Aproveite para organizar ideias, pensar na vida e visualizar onde quer chegar. Conversas com alguém de longe poderão alterar planos. Conexões profissionais estarão aquecidas. Fase de novos desafios e de crescimento financeiro. Poder e sucesso em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Planos a dois trarão entusiasmo e otimismo. Aproveite o sábado para curtir momentos deliciosos na vida íntima, aprofundar amizades e construir relações de confiança. Cenário encantador numa viagem. Explore um ambiente diferente, descubra lugares exóticos e embarque em aventuras. Oportunidades virão na direção dos sonhos. Poder de influência e prestígio em alta!





Por: ROSA DI MAULO